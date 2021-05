Il 26 maggio c’è un’eclissi di superluna

Mercoledì 26 maggio arriva la superluna più grande dell’anno, insieme a un’eclissi totale. Ecco come vederle

(foto: Hugo Ortuño/Demotix/Corbis)

Il 26 maggio sarà possibile osservare la terza superluna dell’anno, che sarà anche la più vicina. La superluna (termine non di origine scientifica) è una luna piena nel punto in cui la luna si trova alla minore distanza dalla Terra, al perigeo. Ma non è ancora tutto: alla coincidenza fra luna piena e perigeo si aggiunge nella stessa data del 26 un’eclissi totale di luna, anzi di superluna, che le regalerà un colore rossastro. L’eclissi è visibile però soltanto dall’altra parte del mondo, ma fortunatamente c’è uno streaming.

La superluna del 26 maggio

Il cielo di maggio ha in serbo diverse altre sorprese, fra cui la terza superluna dell’anno. La luna potrà apparirci più grande proprio perché si troverà nel punto a noi più vicino. Inoltre, il perigeo del 26 maggio 2021 è leggermente più vicino di quello della scorsa superluna, del 26 aprile 2021, per cui la luna potrà sembrare ancora più ampia. Potremo riuscire a rilevare la differenza nella notte fra il 25 e il 26 maggio e in quella successiva, dalla sera del 26. Il perigeo, infatti, viene raggiunto alle 3,52 della mattina del 26, prima dell’alba, come illustra l’Uai, mentre la luna piena entra alle 13:41 del 26, orario in cui la luna non è visibile. Per questo occorrerà attendere la sera del 26 maggio per godere appieno dello spettacolo. La superluna del 26 maggio è tradizionalmente chiamata superluna dei fiori, nome collegato alla primavera e assegnato dalle tribù di nativi americani e tramandato.

L’eclissi di superluna, sempre il 26

Sempre il 26 maggio, ci sarà anche un’eclissi totale di luna, in cui Sole, Terra e Luna si trovano allineati in quest’ordine. Una coincidenza fra un’eclissi totale e un evento di superluna si è verificata l’ultima volta il 21 gennaio 2019. L’eclissi è visibile nell’America del Nord, in una piccola parte a Sud-Ovest dell’America del Sud, in Australia e nell’Asia sudorientale. All’inizio l’oscuramento sarà parziale, quando la luna entra nella zona di penombra, alle nostre ore 11:45, come riporta la pagina EarthSky, mentre l’eclissi totale comincia alle nostre 13:11 e finisce alle 13:26, un quarto d’ora di spettacolo. Quanto più la luna si allinea con il centro del cono d’ombra terrestre e tanto maggiore è la durata dell’eclissi. In questo caso l’allineamento non è perfetto e il centro non viene attraversato, per cui l’eclissi totale durerà poco – al contrario di quella del 27 luglio 2018, la più lunga di questo secolo. Ma accontentiamoci, abbiamo già anche una superluna.

