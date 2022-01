“Il a abandonné ma fille comme un déchet” : ce que la mère de la petite Maëlys a dit à Nordalh Lelandais

Cinq ans après le meurtre de sa fille, Jennifer de Araujo publie Maëlys, un livre dans lequel elle évoque l’affaire qui a bouleversé la france entière, mais surtout sa propre famille. Elle retrace plusieurs moments marquants de sa douloureuse expérience, et notamment sa confrontation avec Nordahl Lelandais lors de la reconstitution du crime pour l’inciter à parler. “Vous étiez debout, immobile, condamnée à attendre sagement sans autre droit que celui de garder le silence, pourtant ce soir-là, ce silence, il vous a été impossible de le garder“, lance Anne-Elisabeth Lemoine à Jennifer de Araujo. “Quand il a montré l’endroit où il avait laissé ma fille pendant plus de six mois, toute seule, dans la forêt, je lui ai dit qu’il avait abandonné ma fille comme un déchet toute seule dans la nature, qu’il n’était qu’un monstre et un pédophile, qu’il n’avait pas d’âme et qu’il méritait de pourrir en prison“, répond la maman de Maëlys. Nordahl Lelandais, loin de baisser les yeux, s’est contenté de soutenir le regard de Jennifer de Araujo, comme l’explique cette dernière. “Il n’a rien dit et puis il est reparti dans sa prison.”

“Je vais me battre pour ma fille” : la maman de Maëlys prête pour le procès

Jennifer de Araujo l’assure : Nordahl Lelandais ne lui fait pas peur. A quelques jours du du procès de l’homme accusé du meurtre de la petite Maëlys, qui doit débuter le 31 janvier, la maman de la fillette est catégorique : elle va “se battre pour sa fille“. “Maëlys était forte, c’était une petite guerrière, comme je l’appelais, et je veux être forte pour elle.” Comme elle le confie sur le plateau de C à Vous, Jennifer de Araujo espère que Nordahl Lelandais restera “le plus longtemps possible en prison”.

Jennifer de Araujo, la maman de Maëlys © France 5

Maelys © TF1

Jennifer de Araujo, la maman de Maëlys © France 5

Jennifer de Araujo, la maman de Maëlys © France 5

Nordahl Lelandais © Facebook

Nordahl Lelandais © TF1

Nordahl Lelandais © TF1

Nordahl Lelandais © TF1

Nordahl Lelandais © TF1

Jennifer de Araujo, la maman de Maëlys © France 5

La maman de Maelys © TF1

Maelys et sa famille © TF1