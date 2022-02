“Il a eu chaud” : Marc-Olivier Fogiel, très ému en évoquant la lourde chute de Dave

Il était ému. Marc-Olivier Fogiel a raconté son histoire dans un livre intitulé Qu’est-ce qu’elle a famille et publié en 2018. Celui-ci évoquait la GPA et le directeur de BFMTV a souhaité l’adapter en un téléfilm qui sera diffusé ce mercredi 9 février. Il était venu en faire la promotion sur le plateau de C à Vous ce mardi 8 février et, alors qu’il parlait de sa fille Mila, il a eu une pensée pour le parrain de celle-ci… Dave. Il y a quelques jours, c’est Jean-Marc Morandini qui a expliqué que le chanteur de 77 ans est hospitalisé. La raison ? “Une lourde chute à son domicile parisien“, pouvait-on lire. Ainsi, Marc-Olivier Fogiel a souhaité donner de ses nouvelles et celles-ci sont rassurantes. “Il va bien“, a-t-il d’abord affirmé avant de préciser, très ému : “Je reprends ma respiration aussi…”. Alors que les larmes lui montent, Marc-Olivier Fogiel déclaré : “Il a fait une lourde chaude, il a eu quatre jours très compliqué mais aujourd’hui il va bien“, a-t-il assuré à nouveau avant d’ajouter : “Il nous écoute d’ailleurs, il peut envoyer des SMS, il répond à son portable. Il a eu chaud mais il va bien“. De son côté, Dave avait également voulu rassurer ses fans : “Je suis bien pris en charge mais ce n’est pas encore réglé“, avait-il confié dans les colonnes de Télé Loisirs. “Ce n’est pas la fin d’une vie qui s’annonce“, avait-il ajouté ensuite, confiant.

Des amis de longue date. Même s’ils n’appartiennent pas à la même génération, Dave et Marc-Olivier Fogiel sont très proches. Le chanteur est le parrain de Mila, la fille aînée du directeur de BFMTV et s’il est très heureux aujourd’hui, sa réaction n’était pas tendre au départ. En effet, lorsque son ami lui a annoncé qu’il voulait entreprendre des démarches pour une GPA (Gestation pour autrui), Dave s’est montré réticent. “Vous savez, j’ai soixante-quatorze ans, j’appartient à une génération d’homos qui ne se sont jamais posés la question du mariage ou de la procréation, impossibles à notre époque”, avait-il confié à Gala à l’époque. “Quand Marc-O. m’en a parlé, j’ai d’abord réagi comme tous les cons : “il y a tellement d’enfants à adopter, non, je ne te comprends pas”. Mes réserves se portaient sur les histoires d’argent et d’encadrement de la gestation pour autrui”, avait-il poursuivi. C’est à force de discuter avec Marc-Olivier Fogiel qu’il a compris son envie. “Le fait que des enfants puissent être autant désirés, de voir aujourd’hui ses deux fillettes, Mila et Lily, aussi joyeuses et si bien dans leur peau, je trouve cela tellement magnifique !”, avait-il affirmé avant de mentionner sa relation avec Mila. “Quand j’entends Mila m’appeler parrain, je trouve cela très très touchant. J’adore quand elle me fait un dessin. Notre lien est vraiment mignon”, avait conclu Dave.

Dave : quelle chanson avez-vous écrite pour Mila, la fille de Marc-Olivier Fogiel ?

Marc-Olivier Fogiel peut compter sur le soutien de Dave depuis de nombreuses années. Dans un album dévoilé en 2019, le chanteur avait écrit Une fille aux deux papas, un morceau qui traite de la PMA. “C’est plus une histoire d’amitié avec Marc-Olivier Fogiel. Lorsque nous étions dans le Vaucluse et que seule sa fille aînée était née, il m’a demandé d’écrire une chanson pour Mila”, avait-il confié dans les colonnes de France Dimanche. “Dans cette chanson, je chante l’amour – dont je suis témoin depuis six ans – qui unit ce couple et cette famille“, avait-il conclu. Une magnifique preuve d’amitié entre les deux hommes. Alors que Marc-Olivier Fogiel était très ému d’évoquer son ami, Dave, de son côté, se concentre sur sa santé, afin de revenir sur scène et retrouver son public le plus rapidement possible.

