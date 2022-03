“Il a parlé aux coeurs des Français” : l’hommage de Patrick Poivre d’Arvor à Jean-Pierre Pernaut

L’heure était à l’hommage pour Patrick Poivre d’Arvor. Mercredi 2 mars 2022, peu de temps après l’annonce officielle de la mort de Jean-Pierre Pernaut, l’ancien présentateur du JT lui a rendu hommage. “Je suis immensément triste. C’est un garçon que j’aimais beaucoup. Très curieusement, on s’était davantage lié depuis nos départs successifs du journal que le moment où on carburait, lui tôt le matin et moi un peu plus tard. C’était un ami… C’est un pan de ma vie qui s’écroule et je pense un pan de vie des téléspectateurs. Les gens déjeunaient avec lui et ce moment avait beaucoup d’importance.” a-t-il déclaré à l’antenne de BFM TV.

Selon Patrick Poivre d’Arvor, Jean-Pierre Pernaut était un homme bien qui avait été “injustement raillé par toute cette petite classe journalistique”. “C’était moche dont ils parlaient” a ajouté l’ancien présentateur télé. Finalement, PPDA s’est réjouit de la place que Jean-Pierre Pernaut a réussi à prendre. “Il a parlé directement au coeur de Français. Il avait commencé en 1988. On se parlait beaucoup, de ses combats très personnels qui menait avec beaucoup de courage et de dignité. Je pense très fort à sa femme Nathalie et à tous ses proches. C’était quelqu’un de bien. J’avais gardé pendant très longtemps une lettre de sa mère, extrêmement magnifique. Je lui avait montré il n’y a pas très longtemps et il ne savait pas que sa mère m’avait écrit.” a-t-il conclu, ému.

Jacques Legros, le joker de Jean-Pierre Pernaut, réagit

A noter que Jacques Legros, qui a été le joker de Jean-Pierre Pernaut et qui connaît par coeur les recettes qui ont fait le succès du JT de 13 heures a également fait part de sa tristesse. “On s’y attendait un peu (…) C’est quand même une triste nouvelle. Jean-Pierre était la dernière star des journeaux télévisés en France, il avait inventé une formule qui remettait les régions de France à leur place et ça c’était important (…) Cette ligne éditoriale est toujours là.” a-t-il déclaré.

Mort de Jean-Pierre Pernaut © Capture BFM TV

