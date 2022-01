“Il avait du mal à accepter l’âge” : Julie Jardon se confie sur les chirurgies esthétiques d’Igor Bogdanoff

Avec six jours d’écart, Igor et Grichka Bogdanoff se sont éteints à 72 ans le 28 décembre 2021 et le 3 janvier 2022. Quelques semaines après la mort des célèbres jumeaux, BFMTV diffusera lundi 31 janvier 2022 à 20h50 un reportage intitulé Bogdanoff, les derniers mystères sera diffusé. Alors que le physique des deux frères faisait énormément parler, c’est avec franchise que la dernière compagne d’Igor, Julie Jardon a confié : “C’est vrai que je ne savais pas ce qu’il se passait, ce qu’il faisait, ce qu’il ne faisait pas. Mais je savais qu’il avait du mal à accepter l’âge, à accepter de vieillir (…) Je pense qu’il a vu dans mon regard que l’âge n’avait pas tant d’importance que ça et j’espère que je lui ai apporté un peu ce rafraîchissement durant les sept années qu’on a passées ensemble. Je pense que ça l’a rassuré et que ça a lui a donné plus de confiance en lui, en son corps, que Grichka qui n’avait jamais vraiment été en couple ou qui a eu des histoires de courte durée.“

Dans ce documentaire, Maud Guillaumin, la biographe d’Igor et Grichka Bogdanoff a constaté : “D’un seul coup vers 2005, ils réapparaissent avec ce menton immense de Toutânkhamon que tout le monde remarque.” Leur ami, l’animateur et producteur Patrice Laffont a déclaré quant à lui : “Certains disent qu’ils ont voulu de plus en plus ressembler à des extraterrestres et ils ont réussi leur coup !” Quelques semaines plus tôt, Véronique, la soeur des célèbres jumeaux, avait confié dans les colonnes de Gala : “Leur physique, c’était un tabou. Un mystère qu’ils s’amusaient à nous voir essayer de percer. Un jour, je les ai interrogés deux heures sur la chirurgie esthétique. Ils me baladaient, mais ça les faisait rire au fond. Je n’en ai rien tiré.” Amusée, elle avait ajouté : “On jouait à se prendre par le menton le temps d’un ‘Je te tiens, tu me tiens par la barbichette’ et puis voilà. Ils savaient ce que j’en pensais, mais je respectais leur choix.“

“Ils avaient du mal à accepter de vieillir” Des proches d’Igor et Grichka Bogdanoff racontent pourquoi ils ont entamé une transformation physique Extrait de “Bogdanoff, les derniers mystères”, un long format inédit de Ligne Rouge à retrouver lundi à 20h50 sur @BFMTV pic.twitter.com/wp3naCe4LE — BFMTV People (@BFMTV_People) January 29, 2022

Grickha Bogdanoff : “Nous sommes, Igor et moi, des expé­­ri­­men­­ta­­teurs”

De son côté, c’est dans L’interview sans filtre de Télé-Loisirs que Grichka Bogdanoff avait assuré : “Nous n’avons jamais eu recours à ce que l’on appelle la chirurgie esthétique. Nous sommes, Igor et moi, des expé­­ri­­men­­ta­­teurs. Dans l’ex­­pé­­ri­­men­­ta­­tion, il y a un certain nombre de petits proto­­coles. Ce ne sont pas des ouver­­tu­­res… Mais ce sont des proto­­coles qui sont divers, dont on ne peut pas parler comme ça !“

Igor Bogdanoff et Julie Jardon © BALDINI

