“Il avait un petit copain” : les révélations chocs d’un ancien camarade de Vladimir Poutine dans TPMP

Alors que la Russie a décidé d’envahir l’Ukraine, dans la nuit du mercredi 23 et jeudi 24 février, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont reçu sur le plateau de Touche pas à mon poste, Sergueï Jirnov, un ancien camarade de classe de Vladimir Poutine, le président russe. Cet espion du KGB a fait des révélations, aussi étonnantes et inquiétantes, sur le chef d’Etat de la Russie.

Selon Sergueï Jirnov, Vladimir Poutine a toujours voulu être espion, il avait intégré l’institut de formation. “Mais il s’est passé un truc à l’époque (…), il avait un petit copain et sa femme, qui portait son enfant. Au lieu d’aller voir sa femme, il est allé voir son copain, ils se sont promenés à Saint-Pétersbourg, ils étaient dans la rue, a expliqué l’ancien espion du KGB, et de poursuivre, la Russie est un pays homophobe, des gens les ont bloqués, il s’est battu. Cela a fini au commissariat. Du commissariat, c’est remonté à Moscou. Et on lui a dit : ‘Fini, tu ne seras jamais plus espion.'”

“On a l’impression que Vladimir Poutine n’est plus du tout rationnel”

Une révélation qui a étonné l’ensemble du plateau. Et Sergueï Jirnov ne s’est pas arrêté là puisqu’il a donné le nom du prétendu petit-ami de Vladimir Poutine. Selon l’ex-espion, il s’agirait d’un certain Sergueï Roldouguine. “C’est le fameux violoncelliste et directeur de l’Orchestre philharmonique de Saint-Pétersbourg. On dit que c’est une des personnes qui possède la fortune de Poutine.”

Sa carrière avortée dans le KGB serait, toujours selon Sergueï Jirnov, à l’origine du comportement que le président russe adopte depuis quelque temps. “On a l’impression que Vladimir Poutine n’est plus du tout rationnel, (…) qu’il veut marquer l’Histoire et qu’il se dit : ‘Si je dois faire une catastrophe mondiale et que le monde s’arrête après moi, et bien pourquoi pas ?'”, s’est interrogé Cyril Hanouna. “Absolument”, a alors confirmé l’invité.

“Il avait un petit copain” : les révélations chocs d’un ancien camarade de Vladimir Poutine dans TPMP © Capture d’écran C8

