il-bacio-di-rosa-di-grazia-con-un-allievo-di-amici-20,-spunta-il-video

Rosa Di Grazia e Deddy, una delle coppie più chiacchierate di Amici 20, non si frequentano più. A quanto pare la passione tra i due ex allievi scoppiata nella scuola di Maria De Filippi si è spenta all’improvviso, lasciando sorpresi i fan che si aspettavano di vedere sbocciare il loro amore fuori dal talent. Ora, ad aggiungere ulteriore nebbia sulla questione, c’è un video pubblicato sui social dalla cantante Enula, che testimonia il bacio di Rosa con un altro allievo della scuola, durante la serata di capodanno che i ragazzi avevano festeggiato in casetta.

Chi è l’allievo che ha baciato Rosa Di Grazia ad Amici

Guardando bene le immagini del video, si può facilmente notare che il ragazzo in questione è Riccardo Guarnaccia, ballerino originario della provincia di Catania, concorrente di Amici 20. La sua permanenza nella scuola è durata fino al 9 gennaio, quando il suo banco è stato messo in discussione dalla performance di Alessandro Cavallo, che ha vinto la sfida costringendo Riccardo ad abbandonare la scuola. Ai tempi la complicità tra Riccardo e Rosa non era passata inosservata, l’uscita del ragazzo avrebbe fatto che che Rosa spostasse la sua attenzione su Deddy.

Il rapporto tra Rosa Di Grazia e Deddy

Ben presto i fan dei due ex allievi hanno capito che tra loro la conoscenza si fosse interrotta. I motivi però sono sempre rimasti un mistero. La ballerina, incalzata diverse volte sull’argomento via social, di recente ha fatto sapere: “Il mio deviare determinati argomenti, sebbene leciti, è legato al fatto che preferisco parlarne di persona a tempo debito”. Il cantante invece preferisce la via del silenzio e intervistato a Verissimo si è limitato a dire: “Sono stati bellissimi momenti che ho condiviso con lei, ha reso il mio percorso più leggero”. Negli ultimi tempi sono spuntati ulteriori dettagli: pare infatti che Daddy si sia avvicinato ad una nuova ragazza, un’amica dei suo fratello conosciuta via social e incontrata a cena poco tempo dopo.