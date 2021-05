il-bacio-tra-akash-kumar-e-antonella-fiordelisi-era-finto,-un-video-smaschera-la-falsa-paparazzata

Una paparazzata concordata per fingere un flirt inesistente e finire sui giornali. È quanto hanno fatto Antonella Fiordelisi e Akash Kumar, ex volto dell’Isola dei famosi 2021. A dispetto delle dichiarazioni di Akash – che più volte in tv e sui social aveva preso le distanze dal “gossip trash” dichiarando di non averne bisogno in virtù della sua carriera da modello internazionale – il video dimostra che il flirt tra l’influencer e l’ex naufrago, così com’era stato raccontato qualche giorno fa, non era altro che una finta paparazzata realizzata con il benestare degli interessati.

Akash Kumar chiede: “Il minimo garantito quant’è?”

A pubblicare il video che smaschera i due è stato Francesco Chiofalo, ex compagno della Fiordelisi. È un filmato chiaro che spiega esattamente cos’è accaduto dietro le quinte del servizio. “Il minimo garantito quant’è?”, chiede Akash al paparazzo che sta scattando loro le finte foto rubate. Paparazzo che dopo qualche istante chiede ai due di baciarsi di nuovo, approfittando della luce favorevole: “Un altro bacino, qui c’è una luce migliore”. Regia e interpreti. Nell’avvicinamento tra i due non c’è nulla di genuino, né le foto sono state ottenute senza che Akash e Antonella si fossero resi conto di essere fotografati. Si è trattato invece di una finta paparazzata, concordata con il benestare di tutte le parti in causa. E che sconfessa le dichiarazioni di Akash a proposito del fatto di volere restare lontano dal mondo del pettegolezzo-spazzatura.

Akash Kumar aveva detto: “Il trash non mi appartiene”

Alla luce del video pubblicato da Francesco Chiofalo inducono a una riflessione alcune delle vecchie dichiarazioni di Akash. Il modello, prima e dopo l’Isola dei famosi, aveva più volte preso altezzosamente le distanze dal mondo della cronaca rosa. “Il trash non mi appartiene”, sosteneva addirittura un anno prima di fare il suo ingresso trionfale nel cast del reality di Canale5. A distanza di qualche mese, e il filmato lo dimostra, quello stesso modello da copertine internazionali si è prestato a una finta paparazzata realizzata con lo scopo di finire sui giornali e attirare su di sé l’attenzione generale.