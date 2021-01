il-bar-della-dakar-2021.-howes-e-lategan:-bombe-a-orologeria

Riyadh, Arabia Saudita, 6 Gennaio. Al Bar siamo anche talent scout. Anche in questo difficile campo i migliori. Chi credete che abbia tirato fuori Despres dalla tetra officina in cui languiva, convinto Peugeot a firmare Loeb, o invitato l’infreddolito autista Chagin a scaldare il suo Kamaz fuori dalla steppa russa? Beh, ora lo sapete!

Veniamo a noi. Quando Radio-Dakar ha gracchiato con voce sabbiosa Skyler Howes in testa alla gara delle Moto, e Henk Lategan al secondo podio tra le Auto, abbiamo alzato le spalle e confermato: l’avevamo detto, noi!

Henk Howes , Riverside, California, 28 anni, l’americano, non è un novellino della Dakar . È arrivato nel 2019 , l’ha presa sottogamba e alla sesta ripresa è andato KO , una spalla fuori posto. L’anno successivo ha capito con chi e che cosa aveva a che fare, si è messo a studiare ed è venuto anche in Europa , e alla Dakar 2020 ha concluso al nono posto .

Howes non si fa illusioni, non ti regala niente nessuno. Te lo devi guadagnare. Per questo pensa più al suo “lavoro” che a vincere. Cioè, si è rigidamente auto-limitato per non correre dei rischi inutili e deleteri. Alla Dakar Howes ci è arrivato da “privatone”, si è sacrificato, ha rotto il salvadanaio, ha organizzato una raccolta fondi. Non abbasserà la guardia, non alzerà il morale. Il suo obiettivo è dare il massimo senza andare oltre, e guadagnarsi un “posto di lavoro” in un Team ufficiale. La sua passione da “moderato” gli dice anche questo. Che è una dote gigantesca, se ci pensate bene.

Come potete immaginare l’adolescente Henk non è più sceso di macchina , è rimasto sempre al posto di guida e, semmai, ha voluto ripercorrere le tappe della carriera del padre cercando di condensarne tempi e risultati . Dai Rally al campionato sudafricano, da habitué, per passare poi al Cross-Country, ultima passione del padre, il passo è abbastanza breve, e coincide con una tappa storica della sua vita , più che della carriera. Parliamo di quel 2015 quando, al Rally di Monte-Carlo , il giovane Lategan si trovò a incrociare le armi, a debita distanza, naturalmente, con l’idolo della sua infanzia, Sébastien Loeb , quell’anno all’unica uscita nel Mondiale (e comunque ottavo assoluto).

Henk Lategan , Vanderbijl Park, Sud Africa, 25 anni, viene da un’altra parte del mondo e da un altro mondo . Suo padre ci dava dentro con i Rally, più che altro dalla parte del navigatore, e quando il figlio ha compiuto 15 anni ha pensato bene di farlo salire in macchina accanto a sé, non a spasso ma in corsa.

Crescere in una famiglia di Rally vuol dire, in un “certo senso”, iniziare da ufficiali, perché non c’è altro modo per mettere mano al talento che farlo…. mettendo mano al portafogli. Finché non arriva la conferma del talento, non c’è altra redbull che il sacrificio della famiglia.

Come si è detto, tuttavia, il talento del giovane Henk non ha tardato a rivelarsi, ed è esploso nelle ultime due stagioni, quando ormai “prescelto” dal Team Toyota SA, Lategan si è permesso prima di “aspirare” l’esperienza di Giniel “Sorriso” De Villiers, poi di batterlo e infine, vincendo per due volte consecutive il massimo alloro sudafricano del Cross-Country, di diventarne l’erede irriverente nella scena principale della specialità, la Dakar.

Ecco come è andata. Per inciso, tra le sue attenzioni che rivelano un piano ambizioso, Lategan ha scelto come navigatore un endurista (la passione per la moto è sempre un punto chiave di partenza) di provata esperienza dakariana, Brett Cummings.