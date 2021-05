il-barbecue-alternativo-che-fa-levitare-gli-hot-dog

Una soluzione estrema per cuocere un wurstel senza poggiarlo sopra una superficie

Foto: YouTube -NightHawkInLight

Lo youtuber Ben Cusick, noto per il suo canale NightHawkInLight, ha pubblicato un video in cui mostra un barbecue – se così vogliamo chiamarlo – alternativo, in grado di cuocere un hot dog tenendolo sospeso in aria. L’invenzione proposta da Ben sfrutta l’effetto Coandă, ossia la tendenza di un getto di fluido a seguire il contorno di una superficie vicina: in altri termini, è lo stesso effetto per cui se proviamo a versare il caffè da una tazzina all’altra noteremo che, se il movimento non viene eseguito rapidamente, il liquido tenderà a seguire la superficie esterna della tazza.

Grazie a questo fenomeno fluidodinamico, lo youtuber è riuscito a far levitare un wurstel all’interno di una spirale rovente. Infatti, nel suo video intitolato How to Make a Levitating Hot Dog Cooker, mostra un ingegnoso dispositivo in cui una bobina metallica è avvolta da una resistenza riscaldante a spirale e un ugello posto accanto, manderebbe un getto d’aria sull’estremità superiore del wurstel per mantenerlo sospeso al centro consentendone la cottura: la forma dell’estremità dell’hot dog, spiega Andrew Liszewski di Gizmodo, sarebbe fondamentale per permettere al flusso d’aria di essere diretto verso il basso e generare una sorta di “effetto razzo”.