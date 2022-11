il-basbousa,-il-dolce-facilissimo-e-senza-dosi.-si-prepara-con-gli-ingredienti-che-ci-sono-in-casa

Una voglia di dolce improvvisa? Questo dessert è quello che fa per voi. Non è proprio un dessert dato che si può preparare sempre ed è ottimo sia come merenda che come spuntino mattutino o pomeridiano. Si prepara con pochissimi ingredienti e tutti quelli che avete a casa. Una ricetta che arriva dal Medio Oriente che si prepara con poco. E allora? Andiamo subito a scoprire gli ingredienti.

Ingredienti per il basbousa per due torte

Due uova

un bicchiere di zucchero

un bicchiere di olio di semi di arachidi

1 bicchiere di acqua

1/2 bustina di lievito per dolci

3 bicchieri di semola di grano duro ( oppure farina di cocco)

Per lo sciroppo

1 tazza abbondante di zucchero

1 bicchiere di acqua

1/2 limone

3 cucchiai di acqua di fiori di arancia

Per la decorazione granella di pistacchio o mandorle pelate

Preparazione

Ricetta semplice come dicevamo, quindi prendete una ciotola e montate le uova e lo zucchero. Usate delle fruste elettriche e montante fino ad ottenere una crema gialla densa. Mentre con una mano sbattete uova e zucchero con l’altra aggiungete l’olio a filo, poi l’acqua, la semola e il lievito. Mescolate ancora e continuate ad amalgamare tutti gli ingredienti. Continuate a montare tutti gli ingredienti per qualche minuto fino ad ottenere un impasto liscio e setoso senza grumi.

Dato che gli ingredienti sono per due torte, prendete due stampi da 23 centimetri. Se ne avete uno solo poco importa, ne farete prima uno e poi l’altro. Imburrate lo stampo, versate parte del contenuto e fate cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per un’ora. Fate la prova dello stuzzicadenti ( mettendolo al centro della torta) oppure più semplicemente potete aspettare che la superficie sia dorata e compatta.

Nell’ora in cui cuoce la torta fate lo sciroppo: in un pentolino aggiungete acqua, zucchero e succo di limone ( usate un colino per evitare che possano cadere residui e semi), mettete anche l’acqua di fiori d’arancio. A fiamma dolce mescolate delicatamente. Il liquido dovrà ridursi fino a dimezzarsi. Importante è non farlo diventare scuro. Il risultato sarà quello di avere una sorta di miele.

Una volta pronta la torta versate abbondante sciroppo fino ad impregnare tutta la torta di sciroppo. Decorate con la granella di pistacchio o mandorle

Il Basbousa, il dolce facilissimo e senza dosi. Si prepara con gli ingredienti che ci sono in casa scritto su Più Ricette da Redazione.

pappa2200