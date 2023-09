IL BEAUTY MADE IN ITALY CONQUISTA IBIZA:

By

BALATO SBARCA ALL’HARD ROCK HOTEL

All’interno dell’Hard Rock Hotel di Ibiza, 5 stelle luxury destination spagnola, arriva Balato. Questa nuova apertura segna un’importante espansione per Balato, che per la prima volta porta il suo stile e la sua creatività tutta partenopea fuori dall’Italia.

L’Hard Rock Hotel conta 493 tra camere e suites moderne, con arredi di design, letti king size e terrazza vista mare o piscina. La Rock Star Suite è il fiore all’occhiello con giardino d’inverno da 165 mq e un’incredibile vista sul Mediterraneo. Nove spazi gastronomici offrono proposte per i vari momenti della giornata. Questa la cornice nella quale si innesta l’ultima creatura della famiglia Balato.

Mariano Balato, ha costruito la reputazione del suo marchio di bellezza sulla base della passione ereditata dal padre, aggiungendo un tocco glamour e contemporaneo, con un metodo unico nel suo genere.

I servizi di Balato hanno tutti uno studio progettuale. Ogni cliente viene inserito in un percorso per ottenere il migliore hair-fit possibile. Colori personalizzati, schiariture ad aria libera, microvenature alte con effetto base schiarita e molto altro ancora. Si tratta di un lavoro altamente artigianale, realizzato sotto una spinta artistica che ascolta i desiderata dei clienti offrendo la migliore prospettiva e lanciando nuovi trend.

In tre parole: Balato si indossa!

Partito con un salone a Napoli nel 2013, Balato annovera oggi 7 centri e 120 dipendenti: Napoli, Salerno, Caserta e Roma, e ora a Ibiza. Un crescendo esponenziale che premia lo studio, l’estro e l’ambizione del suo fondatore, supportato fin dal principio dalla sua famiglia e da due collaboratori.

A Napoli i centri sono tre, uno al Duomo, uno a Via Toledo e uno al Vomero. La clientela giunge anche da lontano e per questo Balato offre la possibilità di un’accomodation a 30 mt da uno dei saloni.

La scelta di Ibiza riflette l’intento di Mariano di ampliare il suo raggio d’azione e di andare incontro alle esigenze di una clientela internazionale, sempre in viaggio e alla moda. Il nuovo centro, situato nell’Hard Rock Hotel, una delle strutture alberghiere più rinomate della Isla, in una delle spiagge più frequentate, Playa d’en Bossa, consente al marchio di portare la sua esperienza di styling in un ambiente cosmopolita ed esclusivo.

“Un angolo di paradiso: dove il divertimento incontra la bellezza”, questo è il format del nuovo salone dal cuore rock, sviluppato su 150 mq con 8 postazioni per la cura dei capelli, 4 stanze per la bellezza del corpo e un’area riservata al nail. A gestirne le attività c’è Antonio Montuoro, il giovane e talentuoso direttore, che arriva direttamente da Napoli.

Il successo di Balato negli ultimi dieci anni è attribuibile all’ impegno costante per la qualità del servizio e l’innovazione. All’interno dei saloni svolgono un ruolo importante i centri estetici, la vendita di prodotti targati Balato, disponibili anche sulla piattaforma e-commerce e social. In questo circolo virtuoso, l’apertura del nuovo centro di bellezza a Ibiza rappresenta un’ulteriore ascesa nel panorama internazionale dell’Hair & Beauty, vantando la sua posizione apicale tra i brand di parrucchieri italiani e non.

Per gli habituè, calciatori e influencer non è più una novità, l’attesa è finita: il lussuoso salone Balato nell’hotel pentastellato Hard Rock Ibiza ha aperto i suoi battenti da inizio estate 2023, e siamo certi che ci riserverà molte sorprese e soddisfazioni.

“Balato, Entri come sei, Esci come vuoi.”

Ufficio Stampa