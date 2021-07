il-bicchiere-2-in-1-per-qualsiasi-bevanda-calda-o-fredda

Uno di vetro si infila in uno più capiente di ceramica, utile ed efficace nel mantenere la temperatura dei liquidi

Un bicchiere è ok, due bicchieri al posto di uno solo però è meglio. Filosofia spicciola che bada all’utilità è quella sposata da Hodi, piccola azienda di Hong Kong che ha lanciato l’omonimo boccale 2-in-1, la cui particolarità sta nel riunirne uno per le bevande calde e il secondo per quelle fredde. In sostanza, quindi, è buono per bere di tutto, dal caffè alla birra fresca, passando per frullati, vino, bevande gassate, proteiche e qualsiasi altra che conosci e ti piace. Il design ricorda il tipico boccale della Guinness e presenta una tazza di vetro da 0,35 litri che si infila in quella di ceramica da 0,475 litri per dimezzare lo spazio e offrire al contempo la doppia opportunità in tema di bevute.

Tutto ruota attorno alla capacità dei due bicchieri di mantenere le bevande calde e fredde, ma va aggiunta anche la mancanza di condensa e dell’odore di metallo che di norma questi tipi di meccanismi si portano dietro. Buono anche il coperchio che evita fuoriuscite di liquidi, mentre dal filtro per il tè (opzionale e rimovibile) al porta oggetti per snack, zucchero e integratori in polvere, ci sono alcuni accessori che semplificano le azioni e permettono di bere ciò che si desidera al meglio. Chi volesse provare Hodi, qui può prenotarlo al prezzo di circa 42 euro, con spese di spedizione incluse e consegne a domicilio in programma da ottobre prossimo.