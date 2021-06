il-biliardino-multifunzione-che-diventa-tavolo-da-poker

Disponibile in varie configurazioni e legni diversi, si trasforma in modo semplice e veloce, consentendo di giocare, lavorare e mangiare sullo stesso piano

Un biliardino in casa cattura sempre l’attenzione degli amici ma può accontentare anche chi di calcio e derivati non ha conoscenza né passione, almeno se il modello in questione è l’ultimo progettato da Teemo. Che ha ideato e prodotto un rettangolo verde in miniatura multifunzionale, facilmente convertibile per assumere un diverso aspetto e assolvere altre funzioni. Tavolo da gioco per poker, Texas hold ‘em e altri giochi da tavolo, ma anche una postazione di lavoro con lo spazio sul lato corto per poggiare il laptop, oppure una tavola per mangiare con un massimo di quattro commensali.

Disponibile in diverse varietà di legno (tra cui ciliegio, quercia rossa, acero, noce), Nulocore si trasforma in modo semplice e rapido tramite il piano reversibile, da ribaltare per la versione poker-giochi, dopo aver tolto le otto stecche che integrano i giocatori delle due squadre. Utili si rivelano pure gli accessori, come il modulo in legno dedicato al computer e quello più piccolo in grado di ricaricare lo smartphone in modalità wireless. Previsto in varie configurazioni e dimensioni, il prezzo di Nulocore parte da circa 295 euro, con costi di spedizione per l’Italia inclusi e consegne a partire dal prossimo dicembre.