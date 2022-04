Il Bonus docenti che nessuno conosce: 250 euro per tutte le spese di viaggio. Come averlo. Dichiarazione redditi, docenti e ATA possono detrarre le spese di viaggio. Detrazione del 19% delle spese di trasporto effettuate nel 2018 anche per chi giornalmente si reca a lavoro con mezzi di trasporto? Analizziamo la normativa vigente Salve, ho letto oggi il vostro articolo sulle detrazioni per spese di viaggio e mi è sorto un dubbio: mia moglie, professoressa in altra città rispetto a quella di residenza, sostiene le spese di trasporto aeree e bus extraurbano per raggiungere la scuola dove insegna. Tali spese rientrano fra quelle detraibili? Grazie

Bonus Detrazione spese di trasporto nella dichiarazione redditi

Con la Legge di Bilancio 2018 è stata introdotta la detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute per gli abbonamenti al trasporto pubblico regionale ed interregionale. L’importo massimo che si potrà detrarre è di 250 Euro di spesa, la detrazione massima calcolata in dichiarazione dei redditi è di 47,5 euro.

Bonus Spese che si possono detrarre

Si possono portare in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi (Modello Redditi 2019/Modello 730), le spese sostenute nel 2018 fino a un massimo di 250 euro. Le spese sostenute riguardano abbonamenti di trasporto locale, regionale ed interregionale (quindi metropolitane, autobus, treni, tram, ecc…). La detrazione vale secondo il principio di cassa, quindi si potrà detrarre nell’anno in cui avviene il pagamento. In virtù di tale principio si potrà detrarre la spesa sostenuta nel 2018 anche se l’abbonamento scade nel 2019.

La detrazione spetta per se stessi e anche per i familiari a carico (comma 2 dell’art. 15 del TUIR). Resta fermo il tetto di spesa di 250 euro. Quindi, in risposta al nostro lettore la risposta è affermativa.

Detrazioni spese di trasporto: cosa si intende per abbonamento

Per abbonamento si intende un titolo di viaggio che consenta al titolare di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni per un determinato percorso o rete, in un periodo specificato.

L’articolo Il Bonus docenti che nessuno conosce: 250 euro per tutte le spese di viaggio. Come averlo proviene da Più Viaggiare – Idee di viaggi e dove andare in vacanza.