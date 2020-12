Il boom dei cocktail già pronti consegnati a casa

In busta o in bottiglietta, in genere già miscelati: tutti i ready-to-drink da comprare online e ricevere a domicilio. Per mitigare la nostalgia del bancone

(Foto: Nio Cocktails)

Il bancone, lo shaker, la bottigliera sterminata. Se amate bere cocktail (e bere bene) tutte queste cose probabilmente vi mancano parecchio. Dall’inizio della pandemia da coronavirus frequentare un bar è diventato un mezzo miraggio: nel corso dei mesi i vari dpcm li hanno sbarrati, chiusi la sera o li hanno aperti con il vincolo della debita distanza dal barman. Insomma: al momento farsi un drink come eravamo abituati è un ricordo lontano.

Le soluzioni, per gli appassionati di mixology, sono essenzialmente due. I più volenterosi si cimentano in tentativi fai-da-te, provando a mescolare bottiglie e spiriti (magari seguendo ricette e tutorial online). In questo caso servono tanti ingredienti, pratica e un certo gusto. Per gli altri ci sono i drink già pronti che arrivano a domicilio: basta raffreddare o aggiungere ghiaccio, versare nel bicchiere e il gioco è fatto.

Da Milano a Roma, da Torino a Palermo, sono tanti i locali che preparano i loro cavalli di battaglia e li consegnano a casa con il servizio di delivery. Ordinare dal bar del cuore è un modo per sostenerlo in questo momento buio, aiutandolo a sopravvivere fino a quando sarà il momento di rialzare la saracinesca. Ma ci sono anche tante realtà che si sono specializzate in questo tipo di prodotto, che hanno fatto registrare un boom di offerte. Consegnano in tutta Italia drink in busta o in bottiglietta, perfetti anche come regali di Natale. Ecco quelli da provare.

Spirito

(Foto: Spirito)

Il progetto di Spirito è figlio della pandemia e del lockdown. Nasce a Brescia, una delle province più colpite dalla prima ondata, ad aprile 2020. Obiettivo: portare in tutta Italia cocktail premium già miscelati e confezionati in busta, a cui aggiungere solo ghiaccio. I drink vengono studiati dal bartender Cristian Manassi, sono senza glutine e senza solfiti, e sono preparati utilizzando esclusivamente coloranti naturali e prodotti di piccole distillerie tradizionali. Online si possono comprare box da cinque o dieci buste (rispettivamente 32,50 e 65 euro) monogusto oppure mixate: si va dal Boulevardier al Moscow Mule.

Nonsolococktails

(Foto: Nonsolococktails)

Quello di Mattia Pastori è un nome noto della mixology italiana. Dopo esperienze negli hotel milanesi cinque stelle (dall’Armani al Marndarin), si è dedicato alle consulenze e ha aperto una scuola per barman, Nonsolococktails. Da novembre ha anche lanciato una linea con i suoi cocktail più famosi che arrivano a casa già miscelati: basta raffreddarli nel frigo. La box (40 euro, si compra sul sito) contiene quattro drink in bottiglietta (Martini di Milano, Negroni di Modena, Mediterranean Daiquiri, The Gentlemen), snack salati e il link alla colonna sonora suggerita per l’aperitivo. Chi (si) regala i drink può partecipare a un aperitivo-incontro online con Pastori il 21 gennaio.

Nio Cocktails

(Foto: Nio Cocktails)

Nio sta per needs ice only, serve solo il ghiaccio. Questi cocktail in busta sono forse i più famosi ready to drink in circolazione, anche perché sono stati tra i primi. Fondata nel 2017, Nio Cocktails è una startup italiana che si è sviluppata velocemente e che oggi propone sul suo sito 15 cocktail (dal Cosmopolitan al Daiquiri) studiati da Patrick Pistolesi, barman e fondatore del Drink Kong, locale di Roma che si è piazzato al quarantacinquesimo posto della classifica World’s 50 best bars 2020. Si possono comprare in box da cinque o dieci (rispettivamente 29,50 e 54 euro), ma ci sono anche le edizioni speciali come quella dedicata al cioccolato in collaborazione con Majani o quella creata per GQ.

DelMago Drinks

(Foto: DelMago Drinks)

Che cosa succede se uno chef stellato si mette a fare cocktail? Ne viene fuori DelMago Drinks, nuovo progetto firmato da Marcello Trentini del Magorabin di Torino (una Stella Michelin). Bottiglie coloratissime e divertenti, create con The Spiritual Machine e riempite con drink della tradizione come Mi-To e Vesper. Ognuna è da 500 ml (32 euro) e basta per preparare cinque bicchieri. Per i puristi, ci sono anche gin e vermouth rosso.

Open Ice Enjoy

(Foto: Open Ice Enjoy)

La startup vicentina Open Ice Enjoy è nata in pieno lockdown, a marzo 2020. Creata da Andrea Gallottini, una lunga esperienza nel food&beverage, propone sul suo sito vasetti in vetro con drink già miscelati monoporzione (i barattoli si possono direttamente usare come bicchieri) a 6 euro oppure bottiglie da un litro di pre batch, ovvero una base miscelata a cui si possono aggiungere altri ingredienti per ottenere diversi cocktail. Con il Rum Sour, per esempio, si prepara il Mojito, il Cuba Libre e il Daiquiri.

Mr. Bubbles

(Foto: Mr. Bubbles)

Arrivano in divertenti boccette tonde. I drink di Mr. Bubbles si comprano sul sito in box da sei cocktail (36 euro) o, per i party che adesso sono momentaneamente sospesi, da ventiquattro (97 euro). Insieme ai miscelati già pronti, che spaziano dal Gin Fizz al Sicilian Mule, dall’Americano al Blue Lagoon, si ricevono anche i sotto bicchieri e la frutta essiccata per decorare le creazioni.

The Perfect Cocktail

(Foto: The Perfect Cocktail)

Dall’Italia agli Usa e ritorno. I drink in busta di The Perfect Cocktail sono nati nel 2016 da un’idea di Gianni Merenda, Max e David Razionale, e hanno esordito sul mercato americano. Da qualche mese sono disponibili anche in Italia, in 10 gusti tradizionali (dal Martini Cocktail all’Old Fashioned) da servire con ghiaccio. Oltre alle classiche box (cinque drink a 24 euro), sul sito si può ordinare anche un mini frigo con venti cocktail a 295 euro.

Carpano

(Foto: Carpano)

Anche Carpano, storica marca di vermouth, ha lanciato i suoi drink pronti in versione mignon. Le bottigliette da 100 ml di Mi-To e Negroni si trovano nei negozi, ma possono anche essere ordinate su diverse piattaforme di enoteche online, da Tannico a Winelivery.