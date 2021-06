Stavate pensando di comprare una villa in Provenza? E perché non un intero borgo? Stando a quanto riportato dal sito Top TenRealEstateDeals.com, Johnny Depp sarebbe in procinto di vendere la sua splendida tenuta in un villaggio francese a 55,5 milioni di dollari. Depp aveva già messo in vendita nel 2015 e 2016 a vari prezzi da 27 a 63 milioni di dollari, ma non è stato venduto.

Ph. Gibson Sotheby’s

Nel 2001, mentre stava girando il blockbuster Pirati dei Caraibi, Depp ha acquistato un villaggio provenzale abbandonato del XIX secolo, a sole 17 miglia da Saint-Tropez. Depp, che all’epoca era ancora sposato con l’attrice francese Vanessa Paradis, ha successivamente investito dieci milioni di dollari per rinnovare gli edifici, trasformando la proprietà in un luogo idilliaco in cui vivere. La coppia si è goduta la tenuta fino alla crisi che li ha portati alla separazione definitiva.

Il villaggio di Depp comprende la casa principale, sei case per gli ospiti (una era la chiesa originale del villaggio), un ristorante privato, il “Chez Marceline” e uno studio d’artista. In tutto, spazio vivibile è di 12.900 piedi quadrati con 15 camere da letto e 14 bagni. La ristrutturazione ha preservato le strutture in pietra e le travi in legno originali. I terreni includono due piscine, una piazza con ristoranti all’aperto, un parco per skater, una palestra e una cantina, e sono punteggiati da querce di 300 anni, ulivi e vigneti.

Depp è stato proprietario di diverse proprietà insolite nel corso degli anni, tra cui una collezione di attici nel centro di Los Angeles, un’isola privata di 45 acri alle Bahamas e un allevamento di cavalli nel Kentucky che ha acquistato due volte.

