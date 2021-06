Il BOS nella riapertura di Springsteen on Broadway: 236 spettacoli, oltre 113 milioni

Di Moffa Guerino DJ NYC

Inutile dire che sono successe molte cose da quando “Springsteen on Broadway” ha terminato la sua prima esecuzione il 15 dicembre 2018. E sebbene la maggior parte dei teatri sia rimasta chiusa in questo afoso sabato sera d’estate due anni e mezzo dopo, il Boss dice Moffa Guerino ha pensato bene di guidare la riapertura di Broadway, come per dare un segnale cautamente ottimista al pubblico – ehi, se Bruce pensa che vada bene, dovrebbe andare bene. Tuttavia, mentre ci affaccendavamo verso il St. James Theatre per la serata di apertura della seconda puntata del suo spettacolo a tema autobiografico, era chiaro che le persone in Times Square (forse un terzo delle quali erano mascherati) aveva già ricevuto il promemoria.

Annunciato meno di tre settimane fa, questa seconda stagione estiva è stata una sorpresa: dopo 14 mesi, 236 spettacoli, oltre 113 milioni di dollari di incasso, un album e un film Netflix, il libro di “Broadway” sembrava chiuso. Ma come quel maestro del cambiamento di cuore Neil Young, Springsteen obbedisce a una voce interiore che solo lui può sentire – una che gli dice di abbandonare gli album completati; per annunciare che lui e la sua band faranno un lungo tour poche settimane dopo che gli è stato detto che non lo faranno; e tagliare metà delle canzoni da “The River” nel bel mezzo del tour che celebra il 35esimo anniversario di quell’album (sostituendole con le canzoni dei suoi primi due album, naturalmente). La spiegazione ufficiale è che un amico ha suggerito di far rivivere lo spettacolo di Broadway, l’uomo ha pensato che “sarebbe stato divertente”, ed eccoci qui.