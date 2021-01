il-«brutto-gesto»-del-principe-harry-(e-di-meghan-markle)-verso-carlo-d’inghilterra

Harry d’Inghilterra e Meghan Markle hanno appena inaugurato la pagina web della loro fondazione, Archewell, ed è già polemica. Per via di due foto che fanno da sfondo a una «Lettera per il 2021» pubblicata sul sito. Nelle immagini appare Meghan bambina tra le braccia di mamma Doria Ragland, e il piccolo Harry sulle spalle di mamma Diana a Highgrove, nel Gloucestershire, nel luglio 1986.

Nella piccola lettera Harry e Meghan raccontano di avere conosciuto compassione e gentilezza «grazie alle nostre madri». Nessuno si è stupito, visti i pessimi rapporti di Meghan col padre, che non ci sia alcun accenno – nè in parole, né in immagini – a Thomas Markle. Ma il fatto che Harry abbia tagliato fuori papà Carlo è apparsa, ai più, un torto gratuito. L’esperto reale Phil Dampier, autore del libro Royally Suited: Harry and Meghan in their own words, ha detto al Daily Mail: «Non so quale sia il rapporto di Harry con suo padre in questo momento, ma sono sicuro che Carlo è molto triste di vedere così poco suo figlio e, ovviamente, il nipotino Archie, che sta crescendo negli Stati Uniti lontano dalla famiglia reale».

Secondo Dampier, parte della ragione che ha spinto Harry a citare solo sua madre potrebbe avere a che fare con Meghan, «che è molto vicina alla mamma e ormai lontana dal padre. Può aver pensato a lei quando ha deciso di parlare solo di Diana». Fatto sta che la freddezza di Harry nei confronti di papà Carlo fa discutere da mesi. Secondo la stampa britannica il principe, in California, si sarebbe addirittura trovato una «nuova figura paterna»: il musicista canadese David Foster, 71 anni (uno in meno di Charles) con cui avrebbe trascorso, fra l’altro, il Natale. Per Carlo d’Inghilterra, tagliato fuori dalla nuova vita americana di Harry e rimpiazzato nel suo ruolo di padre, essere pure «oscurato» dal sito di Archewell deve essere stato l’ennesimo, doloroso affronto.



