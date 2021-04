Il Caffè perfetto con il segreto della nonna napoletana: “Ecco cosa aggiungo nell’acqua, ne basta pochissimo” 

Così come al bar, anche a casa puoi preparare un caffè perfetto e cremoso. Qui trovi i consigli da mettere in pratica per farlo ottimo con la moka, ovvero la macchinetta, immancabile oggetto in tutte le case degli italiani. Vediamo quindi come utilizzarla al meglio. Prima di iniziare è giusto sottolineare un punto: fare un caffè con la moka che risulti come quello del bar è impossibile. Eppure, c’è ancora chi preferisce l’aroma e l’inebriante sapore della bevanda preparata con questo antico elettrodomestico da mettere sui fornelli. In ogni caso ecco i consigli e i segreti per preparare un ottimo caffè a casa.

Scegli un buon caffè

Acquistare una buona miscela è essenziale. È evidente che se si compra una miscela scadente non si possono ottenere dei buoni risultati. Pochi centesimi di differenza sul prezzo spesso contraddistinguono sapori e fragranze deliziose da gusti decisamente meno piacevoli. Se hai la possibilità compra il caffè in chicchi: sceglierlo in grani permette infatti di conservare inalterate, fino al momento della macinatura, tutte le caratteristiche della miscela appena tostata.

Macina i chicchi al momento

Anche se ci vuole più tempo, il vero rito della preparazione del caffè con la moka richiede che i chicchi siano macinati un attimo prima di mettere la polvere nel filtro. Ne guadagnerà l’odore e il sapore. Un trucco per i più precisi: c’è differenza anche tra la macinatura fatta col macinino elettrico e quello a manovella.

Conserva il caffè nel modo giusto

Poiché il caffè ha la capacità di assorbire gli odori e l’umidità, devi tenerlo in un contenitore chiuso ermeticamente, lontano da altri alimenti e in un luogo fresco e asciutto. Tutti gli aromi della miscela si manterranno inalterati. Sarebbe meglio metterlo in frigo.

Quanta e quale acqua mettere nella macchinetta

Il tipo di acqua utilizzato fa la differenza tra un espresso piacevole da consumare e un caffè pessimo. Scegli acqua minerale in bottiglia, più pura e quindi meno dura. Deve essere a temperatura ambiente: non è vero che un’acqua più calda arriva prima ad ebollizione. Inoltre, usane il giusto quantitativo: non superare la valvola nella parte superiore della caldaia. Un piccolo trucco? Aggiungere all’acqua un chicco di sale grosso

Quanto caffè mettere nella moka

Riempi il filtro con la giusta dose di miscela: né troppa, né troppo poca. Versane un cucchiaino alla volta finché non si crea una sorta di montagnetta di caffè. Se si ha l’abitudine di pressarla col cucchiaino, ricordarsi di fare 3 piccoli buchi con uno stuzzicadenti.

I segreti per fare il caffè con la caffettiera

Ricordati di stringere la moka a dovere dopo averla avvitata e poi metterla sul gas tenendo però il fornello a fiamma bassa. Non appena il caffè inizia a gorgogliare, onde evitare che la condensa del vapore si mescoli a quello che sta uscendo, è bene sollevare il coperchio e poi spegnere il fuoco qualche secondo prima che il bricco sia completamente pieno.

Gira il caffe’ nel bricco con un cucchiaino prima di versarlo nelle tazzine, in modo da renderlo omogeneo (il liquido più denso uscito per primo, con quello più leggero uscito alla fine). Assolutamente sconsigliato lasciarlo bollire sul fuoco, poiché in tal modo non si farebbe altro che bruciarlo. Usa tazze scaldate con acqua bollente, zucchera e servi caldo, per avere una resa insuperabile.

Come fare il caffè con la schiuma

Per fare il caffè cremoso simile a quello del bar devi curare una serie di elementi. La presenza o meno di crema dipende dalla temperatura dell’acqua che deve essere mantenuta costante intorno ai 90 gradi. Se si vuole fare il caffè cremoso anche con la moka, basta mettere un cucchiaino di zucchero in una tazza, aggiungere le prime gocce di caffè appena sgorgate nel bricco e girare il tutto fino a creare una vera cremina consistente. In alternativa si può mettere dello zucchero direttamente nel bricco, in modo che la cremina si formi man mano che il caffè viene fuori. I puristi però non lo farebbero mai, lo considerano un sacrilegio.

La domanda: “Perché il caffè con la moka non fa la schiuma come quella del bar?”. Per farlo cremoso è indispensabile che l’attraversamento dell’acqua nel caffè macinato avvenga a una pressione di almeno 9 atmosfere (cosa possibile solo per le macchinette espresso del bar o anche una macchina espresso per casa di buona qualità), mentre la moka di casa arriva a malapena a 1,1 atmosfere. Per questo, se lo vuoi schiumoso, devi usare sempre il vecchio trucco dello zucchero.

Come fare un buon caffè con la moka

Scegli la migliore miscela

Se possibile, usa i chicchi di caffè

Usa acqua minerale

Riempi la caldaia fino alla valvola

Metti la giusta quantità di caffè nel filtro

Avvita bene la moka

Metti la macchina su fuoco lento

Servi in tazze bollenti

Manutenzione della macchinetta del caffè

Evita di lavare la moka con acqua e un sapone troppo aggressivo a ogni utilizzo, l’odore gradevole del detergente non sarà altrettanto piacevole quando ti ritroverai a bere un caffè al retrogusto di arancio o lavanda, per esempio! Vuoi eliminare l’eventuale accumulo di calcare che potrebbe crearsi nel tempo? Basta avere l’accortezza di fare degli sciacqui periodici con aceto mischiato ad acqua calda.

Se la moka è nuova o non viene usata per periodi molto lunghi, oppure è stata cambiata la guarnizione, farla andare sul gas riempiendola di acqua come al solito e mettendo nel filtro una piccola quantità di caffè. Se la moka comincia a perdere basta cambiare la guarnizione, il nostro prezioso e insostituibile strumento erogatore di bontà tornerà ad essere come nuovo. Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef e mettete un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it