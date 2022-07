Il cakemisù, più cremoso e buono del classico tiramisù, da preparare in 5 minuti senza cottura. Basta un frullatore scritto su Più Ricette da Redazione.

I due dolci più buoni e famosi d’Italia, la voglia della freschezza della Cheesecake e la cremosità del tiramisù diventano il cakemisù. L’amaro del caffè e la consistenza del formaggio fresco. Il cheesemisù o cakemisù è un dolce buonissimo e cremosissimo. Un dolce che non ha bisogno di una vera e propria presentazione perché è buonissimo e sa di estate, ma anche d’autunno o di inverno. Può essere gustato sempre e in qualsiasi momento.

Vediamo quindi come si prepara questo dolce che per metà è italiano e l’altra metà americano. Un dolce che può essere davvero un balsamo per il cuore e per lo stomaco. Ma andiamo a vedere insieme come si prepara e quali sono gli ingredienti.

Ingredienti per uno stampo da 20/25 centimetri del cakemisù

Per la base di biscotti

300 gr di savoiardi

160 gr di burro

60 gr di caffè

per la crema

90 gr di tuorli ( 5 tuorli)

170 gr di zucchero

40 gr di acqua

30 gr di latte

10 gr di colla di pesce

250 gr di mascarpone

200 gr di philadelphia

400 gr di panna fresca

Per la farcia di tiramisù

250 gr di caffè

12 savoiardi

Preparazione

Procuriamoci una tortiera apribile e foderiamola con della carta forno. Adesso prendiamo i nostri 300 gr di savoiardi, e frulliamoli bene ( usiamo un mixer). Mettiamoli in una ciotola; fondiamo il burro ( lo potete mettere sia in microonde sia sciogliere a bagnomaria). Aggiungiamo quindi il caffè ( va bene sia quello della macchinetta sia se avete le cialde). Mescoliamo il tutto e mettiamo sul fondo della tortiera proprio come se fosse una cheesecake classica. Mettiamo quindi in frigo per una quindicina di minuti.

Prepariamo ora la crema

Se avete una planetaria bene, altrimenti serviamoci delle fruste classiche elettriche. Montiamo per 5 o 6 minuti i tuorli e mettiamo da parte. Facciamo sciogliere in un pentolino l’acqua e lo zucchero e portiamo a 120 gradi. Togliamo e piano piano mettiamoli nei tuorli e continuiamo a montare. Fatto questo scaldate il latte e sciogliete la colla di pesce. Una volta sciolta aggiungete ai tuorli e allo zucchero. Mettete mascarpone e formaggio spalmabile. Frullate e in ultimo aggiungete la panna fresca. Con una spatola mescolate.

La farcia di tiramisù

Mettete ora una parte della crema sullo stampo di biscotti. Bagnata i savoiardi nel caffè ( che deve essere appena fatto e caldo. Leggi perché). Mettiamoli sulla crema: appena finiti i savoiardi mettete l’altra parte di crema. Spolverate il tutto con del cacao amaro e mettete in frigo per 40 minuti. Continua a leggere i nostri dolci

Il cakemisù, più cremoso e buono del classico tiramisù, da preparare in 5 minuti senza cottura. Basta un frullatore scritto su Più Ricette da Redazione.