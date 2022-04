il-cantante-mascherato,-arisa-mette-in-imbarazzo-milly-carlucci,-cala-il-gelo-in-studio

Nella serata di venerdì 1 aprile 2022 è andata in onda la finale del programma Il cantante mascherato e la puntata sembra sia stata davvero ricca di colpi di scena. Il programma di Rai 1, condotto da Milly Carlucci sembra abbia avuto un grandissimo successo in queste settimane.

Il cantante mascherato, la finale ricca di colpi di scena

Finalmente sono state svelate le identità dei personaggi che si nascondevano dietro le varie maschere e alcune pare che abbiano lasciato tutti parecchio perplessi. Poi, ad un certo punto della serata, la nota conduttrice, ovvero Milly Carlucci avrebbe chiamato Arisa al centro del palco, per esibirsi insieme a Vito Coppola, il noto ballerino professionista del programma. Del resto, Arisa e Vito Coppola, hanno vinto l’ultima edizione del programma Ballando con le stelle e pare che tra loro ci sia anche del tenero.

Milly Carlucci invita Arisa a ballare insieme a Vito Coppola

Nel momento in cui Milly ha chiamato al centro del palco Arisa, pare che quest’ultima abbia ricordato di essere una cantante e non una ballerina. Milly però avrebbe continuato con la sua richiesta, invitando la cantante a raggiungerla. E’ stato dopo tanta insistenza di Milly che Arisa avrebbe detto “E se avessi problemi intestinali?” A quel punto la conduttrice avrebbe fatto un piccolo sorriso seppur imbarazzato. Arisa però avrebbe fatto di tutto per non andare al centro del palco e ballare con Vito. Alla fine però, la cantante ha dovuto cedere e ha ballato con Coppola, intrattenendo i presenti in studio ed anche i telespettatori a casa. Anche in questo caso però, è stato piuttosto evidente il loro feeling che è nato proprio a Ballando con le stelle e che nessuno dei due ha mai nascosto.

Che cosa c’è davvero tra la cantante e il ballerino?

Proprio riguardo la natura del loro rapporto sembra esserci tanto mistero. Dopo la fine del programma, culminato con la loro vittoria, sembra i due avessero fatto capire di voler provare ad avere una storia. Effettivamente, nelle settimane successive, i due sono apparsi in diverse occasioni insieme e tutto aveva fatto intendere che fossero una coppia. Poi nel corso dei mesi i due hanno fatto sapere di non essere fidanzati, anche se non hanno comunque nascosto il loro interesse reciproco. Pochi giorni fa, intanto, proprio Arisa ha pubblicato una foto che ritraeva i due proprio nel bagno della cantante, al risveglio.