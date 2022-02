il-cantante-mascherato,-caterina-balivo-crede-che-medusa-sia-bianca-guaccero-e-in-diretta-le-rivolge-parole-che-lasciano-tutti-a-bocca-aperta

Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata de Il cantante mascherato, il programma condotto da Milly Carlucci. Come sempre non sono mancati i momenti di grande divertimento, di gioia, di spettacolo ma anche di tensione. In giuria non poteva mancare Caterina Balivo, la conduttrice che in questi anni è stata presente in tv ed ha condotto dei programmi molto importanti andati in onda sui principali Canali Rai. Ad ogni modo, sembra che in questi anni sia nata una sorta di rivalità tra Caterina Balivo e Bianca Guaccero, rivalità che molto probabilmente ha smesso di esistere proprio nella serata di ieri. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto in passato e soprattutto cosa è accaduto nella puntata di ieri del programma di Milly Carlucci?

Caterina Balivo e Bianca Guaccero, è guerra tra le due conduttrici?

Un po’ di tempo fa si è parlato di una presunta rivalità sorta tra due conduttrici di casa Rai. Stiamo parlando di Caterina Balivo e Bianca Guaccero. La prima, infatti, proprio nel corso della puntata de Il Cantante mascherato andato in onda ieri sembra aver detto basta a questa “rivalità”.

La confessione inedita della Balivo su Bianca e Detto fatto

In questi anni di certo non sono mancati i momenti di tensione, le frecciatine tra le due conduttrici di casa Rai. Caterina nel corso di un’intervista rilasciata un pò di tempo fa sembra aver ammesso di non guardare Detto Fatto, ovvero il programma della Guaccero. Sembra che Caterina abbia aggiunto di non vedere più il programma proprio da quando lo conduce Bianca Guaccero. Quest’ultima ovviamente ha replicato dicendo di aver pensato al format, modificandolo proprio in base alla sua persona.

La Balivo mette fine alla rivalità e urla “Lunga vita a Detto fatto”

Caterina, ad ogni modo, sembra essere convinta del fatto che dietro la maschera della Medusa, ci sia proprio Bianca. “Lunga vita a Detto Fatto!”, avrebbe detto la Balivo che ha fatto riferimento anche alle voci che si stanno diffondendo in questi giorni circa una chiusura anticipata del programma in questione. E poi le ha fatto tantissimi complimenti sottolineando che la Guaccero ha una voce “pazzesca”. Insomma , pare che la rivalità sia stata ormai messa da parte e che ci sia solo molta stima da parte della Balivo. Ma dietro questa maschera della Medusa, ci sarà davvero la Guaccero?