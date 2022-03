Il Cantante Mascherato, il Pinguino è Gabriele Cirilli e il web esplode con una polemica

Il Cantante mascherato, è andata in onda ieri sera l’ennesima puntata del programma di Milly Carlucci e sembra che siano state svelate diverse identità. Dietro la maschera del Pinguino infatti si nascondeva Gabriele Cirilli. Quest’ultimo sembra che sia subentrato un pò di giorni fa, prendendo il posto di Edoardo Vianello che ha mollato la presa qualche puntata fa. Ecco che nel corso della puntata di ieri, al Cantante Mascherato, la maschera del Pinguino pare abbia perso la sua sfida contro SoleLuna che ha così abbandonato il programma proprio ad un passo dalla finale che era prevista per il primo aprile.

Il Cantante mascherato, eliminato il Pinguino ad un passo dalla finale

Sembra che però, l’eliminazione di Pinguino abbia in qualche modo destato delle polemiche intorno al programma di Milly Carlucci. In realtà queste non sono le uniche polemiche sorte intorno al programma di Milly Carlucci, che però continua a riscuotere un grande successo. In tanti sembra che non abbiano visto di buon occhio la vittoria di SoleLuna, considerata una vittoria ingiusta. Su questa maschera continua ad esserci un grande mistero. Sembra che in tanti abbiano pensato che dietro questa maschera ci fosse Cristiano Malgioglio.

Sui social la maschera del Pinguino era avanti nella sfida, poi cosa è accaduto?

Ad ogni modo, le polemiche sono sorte nel momento in cui in tanti hanno notato che sui social la maschera del Pinguino fosse avanti nella sfida rispetto alla maschera SoleLuna. Poi invece è stata quest’ultima a vincere, grazie ai voti della giuria composta da Caterina Balivo, Arisa, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti. Questo non è piaciuto al pubblico da casa, che ha continuato a pensare che all’interno di questa edizione del programma, ci siano tante ombre e tanti misteri.

Maschere eliminate, chi sono le finaliste?

Fino ad oggi ad essere stati eliminati sono stati la maschera della Gallina, dove dietro si nascondeva Fiordaliso. Ed ancora l‘Aquila con Alba Parietti, il Cavalluccio Marino con Cristina D’Avena ed Edoardo Vianello con il PInguino. E poi ancora eliminati il Pastore Maremmano con Riccardo Fogli, il Pesciolino Rosso con Vladimir Luxuria e il Drago con Simone Di pasquale. Eliminati ancora Medusa dove dietro pare si nascondesse Bianca Guaccero, la Gatta con Eleonora Giorgi ed infine il Pinguino con Gabriele Cirilli. I finalisti invece sono le maschere del Camaleonte, Pulcino, Volpe, SoleLuna, Volpe e Lumaca. La finale si giocherà il prossimo venerdì primo aprile.