il-cantante-mascherato,-il-post-di-magalli-fa-credere-ad-una-ennesima-frecciata-ad-adriana-volpe

Manca ormai sempre meno all’inizio della terza edizione de Il Cantante Mascherato ovvero il famoso programma televisivo Rai condotto da Milly Carlucci all’interno del quale diversi personaggi dello spettacolo sono soliti partecipare per mettersi in gioco e divertire i telespettatori a casa ma anche il pubblico in studio. Nelle ultime ore la conduttrice sembrerebbe aver svelato le prime due maschere del programma. Ed è stato proprio in riferimento ad una di queste maschere che è venuto fuori il nome di un famoso conduttore Rai ovvero Giancarlo Magalli. Ma, come mai?

Milly Carlucci presto in televisione con Il Cantante Mascherato

Milly Carlucci si prepara a tornare in televisione con la nuova edizione de Il cantante mascherato. Stiamo nello specifico parlando di un programma di grande successo che nelle scorse edizioni ha portato alla vittoria del simpaticissimo Teo Mammucari e del cantante Red Canzian. Proprio il successo ottenuto negli anni ha portato alla conferma della terza edizione il cui inizio è previsto per il prossimo 11 febbraio 2022. Saranno 6 puntate molto belle e divertenti nel corso delle quali a giudicare le varie esibizioni saranno Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna. Assolutamente segreti sono i nomi degli artisti in gara anche se nelle ultime ore si sta facendo sempre più insistente il nome di un presunto concorrente. Di chi stiamo parlando?

La conduttrice svela le prime due maschere

Nelle scorse ore Milly Carlucci ha svelato le prime due maschere del programma. Una di queste è la ‘lumaca’ mentre invece l’altra è la “volpe”. E proprio tale personaggio avrà un look molto particolare in quanto probabilmente, stando a quanto emerso, sarà vestito da pirata. Ma, quale nome è stato associato a tale maschera? Si sta facendo sempre più insistente il nome di un noto conduttore televisivo ovvero Giancarlo Magalli. E perché proprio lui? Come molti già sapranno tra Magalli e Adriana Volpe da un po’ di tempo non scorre buon sangue ed infatti per diversi mesi si sono trovati al centro di gossip e polemiche. Potrebbe essere proprio questo il motivo per il quale il programma potrebbe aver scelto di affidare al conduttore questa particolare maschera. E’ però opportuno precisare che si tratta semplicemente di supposizioni e nulla di più. Per scoprire se davvero le cose stanno in questo modo occorrerà attendere il momento in cui la maschera verrà svelata.

Il post social di Magalli che lascia il dubbio

Proprio alcuni giorni fa Giancarlo Magalli attraverso il suo profilo social ha annunciato ai suoi fan una grande novità ovvero l’ingresso nel cast di Don Matteo. Ma non solo, proprio a proposito delle riprese legate alla famosa e amatissima serie televisiva con protagonista Terence Hill ecco che Magalli ha poi precisato “c’è un’altra divertente sorpresa di cui non posso ancora parlare, ma che vi farà ridere“. E ad oggi per molti questo potrebbe essere un vero e proprio indizio.