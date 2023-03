Il cantautore romano FEDELE in radio con il nuovo singolo “Perfetta”

“Perfetta” è il nuovo singolo del cantautore FEDELE, canzone che racconta una bellissima ed emozionante storia d’amore tra due ragazzi.

L’artista romano vede nella sua musa ispiratrice la perfezione, pari ad una scultura di Michelangelo.

“Suggestivo è il potere della ragazza di portare la quiete nell’anima travagliata della persona che ama”.

Il brano, prodotto da Defurias, è stato registrato presso lo studio Ocean Music di Modena per l’etichetta discografica Lab Music Factory.

“Non riesco a vivere senza musica. Grazie a lei, riesco ad esprimere il mio mondo interiore e le mie emozioni. Con le canzoni posso comunicare agli altri la parte più intima di me, che nella realtà nascondo dietro un sorriso, qualche volta amaro”.

https://www.youtube.com/watch?v=_KszALQY1L0

Biografia

Gianluca Fedele, in arte FEDELE, cantautore, nasce a Roma l’11 febbraio 2000. Inizia a scrivere all’età di tredici anni. Nel 2017 arriva con il suo primo brano “Dinastia dei re” alle finali nazionali del “Cantagiro”.

Nel 2018 pubblica il suo primo videoclip del brano “Spezziamo le catene”.

Supera le selezioni di Area Sanremo Tour 2018 con “Alaska”, arrivando alle finali nazionali di Area Sanremo Tim con “Cosa volevi dirmi”, singolo che viene trasmesso da Radio 5.9.

Nel 2020 vince la IV edizione del Summer Day Contest di Fondi con “Non Importa”.

Ad aprile 2021 pubblica l’EP e il videoclip “Parlami di Noi”, singolo che viene trasmesso da Radio 5.9.

A novembre 2021 arriva alla finalissima di Area Sanremo.

Il 14 aprile arriva tra i 10 finalisti del contest di Radio Italia e ANAS sulla sicurezza stradale con il brano “Vai Piano”. A Ottobre 2022 sale come ospite sul palco del MEI a Faenza, cantando i suoi inediti.

I suoi ultimi brani, Distrutto e Roma si accende, sono entrati in quattro playlist editoriali di Spotify, tra cui Sanguegiovane e Generazione Z. Ama dar voce alle emozioni, creando atmosfere diverse per ognuna di esse, in modo tale che l’ascoltatore possa immergersi completamente nei diversi contesti musicali, anche a seconda del proprio stato d’animo.

