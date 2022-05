Il cantiere della rotatoria di Pozzo Faceto è pericoloso, urge potenziare la illuminazione

Si sono verificati già alcuni incidenti stradali

POZZO FACETO – Sulla ex statale 16 tra Fasano e Ostuni, nel tratto tra Pezze di Greco e Speziale, proseguono a ritmo serrato, da alcuni giorni, i lavori per la realizzazione della rotatoria all’altezza dell’incrocio che conduce a Pozzo Faceto e Torre Canne. Si tratta di un’opera importante per la messa in sicurezza di uno snodo fondamentale del territorio di Fasano.

Il cantiere, però, nelle ore notturne è quasi completamente al buio. Solo alcune flebili lanterne – poco visibili – indicano l’area del cantiere. Una situazione, dunque, di estrema pericolosità quella che viene denunciata da diversi automobilisti.

Negli ultimi giorni, tra l’altro, si sono verificati già alcuni incidenti stradali a causa proprio della scarsa visibilità del cantiere.

Urge, dunque, che chi di competenza intervenga immediatamente e potenzi la illuminazione sulla costruenda rotatoria, i cui lavori, con una base d’asta di 250 mila euro, si concluderanno entro un paio di mesi.

La Polizia Locale di Fasano ha già più volte segnalato alla Provincia di Brindisi (ente proprietario della strada e titolare dei lavori) tale situazione di pericolosità.

