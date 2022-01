Il Cappotto Zara indossato da Belen è il top per l’inverno ed è in super saldi, Lo vuole anche Chiara Ferragni. Compralo subito

La risposta di Belen Rodriguez, che spesso dialoga con i suoi fan, è stata: “Zara”, a dimostrazione che lo shopping low cost non solo è possibile ma è anche molto di tendenza, specie in questo inverno 2022. Nessuna cifra improponibile: sul sito del colosso spagnolo per acquistare il cappotto servono 99,95 euro, un prezzo decisamente abbordabile.

Ma non è certo la prima volta che la conduttrice di Tu si que vales sceglie abiti di brand accessibili ai più, e molti personaggi famosi, proprio come lei, hanno sfoggiato capi budget friendly. Da Kate Middleton, a Lily Collins, star di Emily in Paris, fino a Letizia Ortiz regina di Spagna e di stile. Proprio le due reali ci ha regalato spesso look low cost, indossando abiti Zara, ma anche H&M e Mango, per molti dei loro incontri ufficiali. Non è quindi una questione di portafoglio ma di stile, e non solo in fatto di moda.

Non solo a quanto pare i cappotti Zara piacciono molto anche alla influencer per eccellenza Chiara Ferragni che di recente ne ha sfoggiato uno proprio del colosso spagnolo. La Ferragni recentemente è diventata negativa al Covi, di cui è stata affetta in questi giorni, e ha subito colto al balzo l’occasione per uscire dopo molti giorni di reclusione.

Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.