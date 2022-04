Il Carborisotto, più buono della pasta alla Carbonara. Velocissimo e più cremoso: ecco cosa si aggiunge alla fine.Oggi vi proponiamo il Carborisotto, ovvero la versione risottata della carbonara. Risotto alla carbonara, guanciale, pecorino romano, tuorli, pepe nero. Una vera delizia tutta da provora e proposta da Al Ta Cucina.it. Vediamo come si prepara:

Carborisotto, Ingredienti per 3 porzioni

250 g riso

4 tuorli

60 g pecorino romano

100 g guanciale

q.b. pepe nero

brodo vegetale q.b.

q.b. burro

Risotto alla carbonara, Preparazione

Iniziamo tagliando il guanciale a fiammifero, grattugiato il pecorino a maglia fine e mettiamo in un recipiente i tuorli. Aggiungiamo ai tuorli il pecorino grattugiato e il pepe nero macinato ed iniziamo a lavorare con una frusta fin quando non si formerà una crema densa e liscia.

Mettiamo il guanciale in padella fin quando non sarà croccante. Togliamo il guanciale dalla padella e mettiamo da parte, non togliere il grasso rilasciato dal guanciale. Mettere sul fuoco il brodo vegetale. Nella padella con il grasso di guanciale tostiamo il riso, bagniamo quando necessario con il brodo fino a cottura.

A fine cottura del riso togliere dal fuoco ed incorporiamo la crema di tuorli e un tocchetto di burro ed iniziamo a mantecare all’onda. Impiattiamo il risotto alla carbonara, aggiungiamo il guanciale croccante, una spolverata di pecorino romano e una macinata di pepe nero. Salutate le papille gustative

L’articolo Il Carborisotto, più buono della pasta alla Carbonara. Velocissimo e più cremoso: ecco cosa si aggiunge alla fine proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.