il-carcere-dei-delinquenti-ricchi

Sentendo la notizia di un carcerato fuggito in Sardegna calandosi con le lenzuola mi è venuto un pensiero. Secondo voi quando una persona finisce in carcere diventa uguale a tutti gli altri detenuti? Secondo voi un carcerato perde completamente i suoi poteri? Se sei uno pieno di soldi o se sei capo di una banda di delinquenti non in carcere pensi di non avere un potere nei confronti di chi ti deve controllare? Se sei pieno di soldi puoi provare a corrompere chi ti deve controllare spingendolo a rendere la tua detenzione una specie di vacanza. Se hai una banda di delinquenti al tuo servizio fuori dal carcere puoi provare a corrompere chi ti deve controllare minacciandolo che, se non fa quello che vuoi tu, scatenerai contro di lui o i suoi familiari la tua banda. In poche parole se un poveraccio finisce in carcere non farà del male neanche ad una mosca. Se invece dietro alle sbarre finisce un ricco o un capobanda le cose cambiano in peggio per i controllori.

Paolo Mario Buttiglieri

Mata