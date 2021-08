Il Cardinale è un drink che assomiglia molto al Negroni

La ricetta del cocktail Cardinale prevede tre ingredienti e non lascia spazio a dubbi: soprattutto a giudicare da come si presenta, si dice che il drink sia una versione molto più gentile del famosissimo Negroni. Ma in cosa si differenzia il Cardinale? Scopritelo, prima di appuntarvi la ricetta.

Il cocktail Cardinale: ricetta e storia

Potremmo definire il cocktail Cardinale come una versione molto più leggera del celebre Negroni, un must della mixology non soltanto italiana ma internazionale. Certo, all’aspetto, i due drink potrebbero essere facilmente confusi.

Entrambi serviti in un tumbler basso, con un garnish di arancia e la caratteristica tonalità rosso vivo data la presenza del bitter. Il cocktail Cardinale, a livello storico, presenta un tracciato che non nasconde dubbi circa le sue origini e il bartender che gli ha dato vita

Partendo dal Negroni, ne ha infatti smorzato la quasi durezza del sorso, rendendolo un cocktail facilmente apprezzabile da tutti gli appassionati del buon bere.

Come nasce il drink

Riguardo la storia del cocktail Cardinale, si dice che sia stato pensato in Italia, all’Harry’s Bar di Venezia. Anche se, come apprendiamo da altre fonti, sembra che sia stato creato intorno al 1950 dal bartender Giovanni Raimondo al The Excelsior Hotel a Roma.

È stato creato sostituendo il vermouth rosso con del vino Riesling: il cui gusto è più gentile, sicuramente molto più del famoso Negroni. La ricetta che trovate qui non include l’utilizzo del Riesling, bensì del vermouth dry, dal sorso abbastanza secco.

Se avete già preparato a casa un cocktail del Conte, non avrete certamente difficoltà a cimentarvi nella preparazione del Cardinale, un drink ben saldo su tre, riconoscibilissimi, ingredienti. Ecco quali.

La ricetta del cocktail Cardinale

Ingredienti

40 ml gin

40 ml bitter rosso

40ml vermouth dry

Preparazione

Versare i tre ingredienti all’interno di un mixing glass già colmo di ghiaccio e miscelare con l’aiuto di un bar spoon. Filtrare la miscela con uno strainer all’interno di un bicchiere Old-fashioned –o tumbler basso.

Garnish

Decorare con una fettina d’arancia.