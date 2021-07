il-caricabatterie-che-risolve-i-problemi-dei-fotografi

Compatibile con tanti modelli Canon, Sony e Nikon, Xtar Sn4 è un prodotto utile per alleggerire e agevolare il lavoro

Ogni possibilità di alleggerire il carico che bisogna portarsi dietro è qualcosa che per un fotografo vale la pena di valutare. Naturale, quindi, che un caricabatterie modulare che permette di evitare esaurimenti e avere sempre a pieno regime le batterie delle varie fotocamere in uso può far parecchio comodo. Xtar Sn4 nasce, del resto, per far risparmiare spazio, tempo e denaro agli amanti dell’obiettivo, poiché supporta le principali marche di macchine fotografiche e promette di ampliare il ventaglio con l’aggiunta di altri brand nel corso del tempo.

Compatibile con le batterie di tanti modelli Canon, Nikon e Sony, il dispositivo permette di inserire quattro dock in base alle necessità di ricarica, inoltre conta su un display che mostra il livello di ogni batteria in fase di caricamento e si ricarica con un cavo usb-c. Con le sue dimensioni minime (misura 61,7 x 52,7 x 23,2 millimetri) si può trasportare senza sforzi in uno zaino. E per attrarre più clienti, i cinesi di Xtar hanno annunciato che aggiungeranno il supporto a modelli Panasonic, Fujifilm, Panasonic, DJI e Olympus. Chi sia interessato a poter provare il caricabatterie Xtar Sn4, qui lo trova al prezzo di circa 50 euro, con spese di spedizione incluse e consegne in programma a partire dalle prossime settimane.