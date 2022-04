Il Casatiello di Errico Porzio, il maestro Pizzaiolo spiega la vera ricetta Napoletana. Pochi passaggi per un risultato eccezionale. Ecco la ricetta di un altro maestro Pizzaziolo, un personaggio che ormai su Tik Tok sta spopolando con le sue mega ricetta sfiziose e particolari. Andiamo quindi a vedere quali sono gli ingredienti di uno dei piatti più buoni di queste feste di Pasqua.

Ingredienti per un casatiello di media grandezza (ruoto da 30 cm):

1 kg gr farina manitoba o doppio zero

7 gr lievito di birra (in alternativa 150 gr di lievito madre)

90 gr sugna

600 gr acqua (temperatura ambiente)

20 gr sale

Per la farcitura:

1 kg di misto (salumi e formaggi)

100 gr pecorino grattugiato

pepe q.b.

120 gr sugna

4 uova (se si preferiscono)

Procedimento:

Disponete la farina, il lievito di birra, poi la sugna, l’acqua e il sale in una planetaria ( oppure, se non l’avete, su un piano da lavoro). Lavorate il tutto, e dopo due ore dal finito di impastare coprite ermeticamente e riponete in frigo.

Dopo 12 ore riprendete l’impasto dal frigo, tenetelo 1 ora a temperatura ambiente e stendetelo in una pettola sottile. Cospargete con altri 60 gr di sugna l’intero strato di pasta e subito dopo aggiungete i salumi e formaggi. Prima di arrotolare, aggiungete pepe q.b. e 80 gr di pecorino grattugiato.

Ungete il ruoto con sugna abbondante, e posizionate il casatiello arrotolato all’interno. Copritelo e fatelo lievitare per altre 8 ore. Preriscaldare il forno a 200° e cuocetelo per circa 50 minuti in modalità statica. Quando sarà cotto, sfornate il casatiello, lasciatelo intiepidire e tagliatelo a fette. Buona Pasqua!”.

