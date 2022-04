Il Casatiello di Pasqua, la versione di Antonino Cannavacciuolo: “Aggiungo un cucchiaino di questo ingrediente” Una goduria. Il Re del pranzo di Pasqua Campano: il Casatiello. Un piatto ricco, abbondante, semplice a dirsi, ma complesso a farsi. In ogni casa Campana la ricetta è diversa a seconda del gusto.

C’è chi l’uovo lo aggiunge sia all’interno spezzettato, sia all’esterno intero, chi ci mette i cicoli ( i ciccioli) chi ci mette più o meno pepe. Ci sono anche “scuole” che aggiungono la sugna ( lo strutto) e alcune l’olio. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Qualcuno si diverte anche a comprare i salumi e poi a tagliarli e chi li compra già tagliati in salumeria.

Il Casatiello, croce e delizia del periodo Pasquale. Quale sarà mai la ricetta perfetta? Lo chef Antonino Cannavacciuolo nel suo libro “Il piatto forte è l’emozione. 50 ricette dal Sud al Nord” (Einaudi) spiega come prepararlo senza commettere errori.

INGREDIENTI per il Casatiello di Cannavacciuolo

600 gr di farina 00

200 gr di affettato misto tagliato a cubetti

3 uova

1 tuorlo

300 ml di latte

50 gr di provola

200 gr di strutto o burro

20 gr di sale

40 gr di lievito di birra

10 gr di zucchero

PREPARAZIONE del CASATIELLO DI CANNAVACCIUOLO

Sciogliere il lievito nel latte, lavorare in una ciotola il misto con farina, zucchero e un uovo. Aggiungere dopo alcuni minuti di riposo lo strutto a temperatura ambiente al fine di renderlo modellabile con gli altri ingredienti.

Dopo circa dieci minuti aggiungere il sale e lavorare l’impasto. Formare un panetto e metterlo a riposo in una ciotola, coprire con la pellicola per un’ora. Dopo un’ora lavorarlo energicamente con le mani. Stenderlo e inserire al centro gli affettati e la provola.

Secondo step

Dopo averlo arrotolato (come fosse un salsicciotto) inserirlo in uno stampo precedentemente imburrato. Far lievitare ancora un’ora e poi guarnire con due uova sode poste sull’impasto prima di infornare.

Mettere in forno preriscaldato a 185 gradi e lasciare cuocere per 50 minuti.

