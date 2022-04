Il Casatiello Napoletano con l’impasto della tradizione: la ricetta di Gino Sorbillo: “Con questo impasto viene soffice e gustoso”

Ingredienti

1 kg di farina

550 gr di acqua

150 gr di strutto

1 bustina di lievito di birra liofilizzato

8 uova sode

1 uovo (per spennellare)

pepe

sale

350 gr di formaggi stagionati

350 gr di salumi

Preparazione

Sciogliamo il lievito nell’acqua tiepida. Versiamolo nella farina disposta a fontana e impastare aggiungendo anche lo strutto, sale e pepe. Bisognerà lavorarlo per bene ottenendo un panetto omogeneo. Riporlo in una ciotola, coprirlo con pellicola trasparente e canovaccio e lasciare lievitare in un posto fresco per 3/6 ore.

Intanto prepariamo anche le 8 uova sode. Prendiamo il nostro impasto mettendo da parte un pezzetto per decorare le uova.

Stendiamo la pasta e spennelliamo con un altro pò di strutto. Dopodiché farciamo con i formaggi, salumi e le uova sode tagliate a cubetti.

A questo punto arrotoliamo il nostro impasto come se volessimo creare un tronchetto e chiudiamolo ad anello.

Con lo strutto ungere uno stampo ad anello e infiliamo la nostra ciambella. Spennelliamo la superficie con un uovo sbattuto e incastriamo a distanza equa le uova sode non sgusciate. Dopodiché ricopriamole con la pasta messa da parte formando delle croci sopra le uova.

Copriamo con un canovaccio e lasciamo che il casatiello lieviti ancora per qualche ora, dopodiché inforniamo a 180°C per circa 60 minuti a forno normale e 170°C per lo stesso tempo se il forno è ventilato. Tuttavia vi consigliamo di monitorare la cottura. Dopodiché sforniamo aspettiamo che si intiepidisca un po’ prima di tagliare e servire il buonissimo casatiello di Gino Sorbillo.

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef e mette un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo Il Casatiello Napoletano con l’impasto della tradizione: la ricetta di Gino Sorbillo: “Con questo impasto viene soffice e gustoso” proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.