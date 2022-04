Il Casatiello Napoletano verace: alto e “abbronzato”. La ricetta dello chef Improta: “Metto un cucchiaio di questo ingrediente”

Casatiello Napoletano verace

Ingredienti per 4 persone:

Per l’impasto

1 kg di farina 00

30 g di lievito

70 g di strutto

1 cucchiaino di zucchero

15 g di sale

600 ml di acqua

Pepe macinato fresco

Per il ripieno:

130 g di strutto

7 uova

100 g di pecorino

150 g di provolone piccante

100 g di formaggio grattugiato

150 g di caciocavallo

150 g di salame tipo Napoli

Pepe macinato fresco

Procedimento per l’impasto

Sciogliere il lievito nell’acqua, versarlo in planetaria insieme allo zucchero e allo strutto, aggiungere abbondante pepe fresco macinato, versare la restante acqua e iniziare ad impastare aggiungendo poco alla volta la farina. Continuare ad impastare fino a ottenere un impasto sodo ed omogeneo ed aggiungere solo alla fine il sale. Coprire l’impasto con un canovaccio e lasciarlo lievitare fino a che non raddoppia di volume.

Per il ripieno: Mettere 3 uova in un pentolino di acqua fredda e rassodare per 8 minuti esatti da quando l’acqua bolle. Fare freddare le uova, sgusciarle, spezzettarle e tenerle da parte. Togliere una piccola parte di impasto e tenerla da parte. Stendere l’impasto ricavando un rettangolo largo circa 40×60, cospargerlo con metà dose di strutto e versare a pioggia il formaggio grattugiato.

Tagliare a pezzetti il salame e i formaggi e distribuirli su tutta la superficie dell’impasto. Aggiungere infine le uova spezzettate, abbondante pepe macinato e arrotolare l’impasto dandogli la forma di un salsicciotto. Cospargere con lo strutto uno stampo a ciambella del diametro di 30 cm e adagiare l’impasto al suo interno.

Lavare le rimanenti 4 uova intere e metterle sulla superficie del casatiello facendo una leggera pressione e distanziandole bene l’una dall’altra. Lavorare l’impasto tenuto da parte per formare dei filoncini. Posizionare i filoncini a croce sulle uova per incastonarle nell’impasto così da ottenere la forma tipica del casatiello.

Cospargere col restante strutto il casatiello e lasciarlo lievitare per circa 2 ore. Infornare a 180 gradi per 1 ora circa.

Una volta pronto, lasciare intiepidire il casatiello, sformarlo delicatamente e servirlo su un piatto da portata.

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef e mette un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo Il Casatiello Napoletano verace: alto e “abbronzato”. La ricetta dello chef Improta: “Metto un cucchiaio di questo ingrediente” proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.