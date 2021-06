il-cashback-di-stato-potrebbe-essere-sospeso

A rischio il programma rimborsi lanciato a dicembre per incentivare i pagamenti elettronici in ottica di tracciabilità: si risparmierebbero 2,5-3 miliardi di euro

Il portafoglio cashback è visualizzabile sull’app Io (foto io.italia.it)

Ultime 48 ore di suspense per il cashback di Stato, a rischio cancellazione o sospensione nel secondo semestre dell’anno. È quanto avrebbe deciso la cabina di regia del governo Draghi che sovrintende all’operazione: se non è una bocciatura, il programma varato dall’esecutivo Conte bis verrebbe quanto meno rimandato al prossimo anno, fatti salvi i rimborsi per il primo semestre, che si conclude mercoledì 30 giugno. La mossa del governo, guidato da Mario Draghi, avrebbe due finalità: ripensare eventualmente una formula più equa e risparmiare una parte almeno della riserva di denaro che era stata stanziata per sostenere i costi del programma, 4,75 miliardi di euro per tutta la durata, tra fine 2020 e giugno 2022.

Con il programma extra di Natale sono già tornati circa 223 milioni di euro ai risparmiatori italiani e la somma già messa in conto per il primo semestre ormai agli sgoccioli è di 1,36 miliardi. Il decreto istitutivo del cashback di Stato prevede poi altri 1,34 miliardi di euro per ciascuno dei semestri successivi. Se le indiscrezioni di stampa venissero confermate da un provvedimento ufficiale, si avvererebbe così la linea espressa già a marzo dal sottosegretario all’Economia, Claudio Durigon, che prevedeva la possibilità di risparmiare 2,5-3 miliardi di euro, nell’ipotesi di stoppare il programma rimborsi il 30 giugno, un anno prima della sua naturale fine.

Il cashback di Stato era stato ideato per favorire l’emersione del “nero”, nelle operazioni di acquisto di beni in negozi, bar e ristoranti e supermercati o di servizi presso artigiani e professionisti, incentivando il pagamento elettronico tramite pos o app di pagamento digitale. Tanto che, se le riserve per i rimborsi non si fossero rivelate sufficienti, si sarebbe potuto attingere da quanto recuperato in questo modo sulla base imponibile emersa. Tra le ipotesi al vaglio, per rendere più efficace il programma in una eventuale modifica, ci sarebbe una soglia minima di spesa e un nuovo algoritmo per escludere le operazioni truffaldine (micro pagamenti). Un fenomeno, quest’ultimo, che renderà più complicato il rimborso del super cashback (1.500 euro), previsto in 60 giorni.