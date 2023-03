Un’alunna di una scuola primaria in Abruzzo che partecipa al programma a tempo pieno e quindi rimane a scuola per il pranzo, ha ricevuto il divieto di recarsi autonomamente al bagno per lavarsi i denti dopo il pasto.

L’articolo Il caso della scuola primaria in Abruzzo che vieta all’alunna di lavarsi i denti dopo la mensa sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie.

Vittorio Rienzo