Il Caviale che si affetta come un sigaro grazie a Cru Caviar , made in Italy

Caviale deriva da Khaviar o Caviar, una parola turca che nel linguaggio locale degli abitanti sulla sponda iraniana del Mar Caspio si riferisce alle uova di storioni. Sin dall’antichità veniva utilizzato dai pescatori come alimento altamente energizzante e spesso anche come medicinale.

A partire dal XVII secolo la più straordinaria squisitezza del Mar Caspio divenne la leccornia prediletta dall’aristocrazia russa. Ma fu dopo la Rivoluzione d’Ottobre che i ricchi aristocratici russi emigrati trasmisero a tal punto la passione per tale cibo dal farlo divenire da una semplice “curiosità”, una vera e propria moda fino ad entrare a far parte della cultura culinaria europea. Fino agli anni 50 il commercio del caviale fu esclusivamente monopolio russo.

Solo in seguito, il pilota personale dello Shah, un americano di nome Finsun che godeva di particolari attenzioni da parte della famiglia reale, riesce ad ottenere l’esclusiva del caviale iraniano e ad esportare anche in America la fama di tali uova. In seguito alla Rivoluzione Islamica ed al boicottaggio da parte delle autorità USA, si rompe il rapporto d’esclusiva con l’America a favore di europei e giapponesi.

Gli europei cominciano così ad osservare la differenza tra la qualità di caviale russo e quello iraniano. Da allora, se pur raro e preziosissimo, anche in Europa non ci fu pranzo di gala o ricevimento di stato, cerimonia di incoronazione o festa principesca che non fosse allietata da quelle ineffabili uova di storione iraniane, meritorie di offrire le eccezionali gioie del palato.

Nelle gastronomie e nei supermercati si possono trovare diversi tipi di uova di pesce, sembrano tutte uguali ma non lo sono affatto. Tra le più comuni le uova di lompo, molto piccole, nere e decisamente più economiche ma sicuramente differenti per sapore, consistenza ed origine.

Un altro errore comune è parlare di caviale rosso. Il caviale rosso non esiste, altro non sono che uova di salmone, trota o flyfish colorate di rosso o arancione, totalmente differenti dal caviale per aspetto, dimensione, gusto e provenienza.

Per caviale si intendono soltanto le celeberrime uova di storione, la raffinatezza gastronomica più esclusiva di sempre, simbolo del lusso culinario per eccellenza.

A seconda della specie il loro colore può variare dal nero al grigioperla, dal dorato al bruno scuro, fino a bianco per le uova del più raro e pregiato Beluga Almas (albino).

Il loro diametro va dai 2 ai 3,5 mm ed il gusto può essere soave e raffinato o complesso e penetrante.

Proprio come accade per i diamanti anche per il caviale vi sono dei parametri da tenere in considerazione al momento dell’acquisto: dimensione, colore, gusto e rarità. Maggiore sarà il diametro, più chiaro sarà il colore, meno imprecisioni sul gusto e più rara la specie di provenienza, maggiore sarà la qualità del prodotto acquistato.

Per assicurarsi di acquistare il vero caviale il consumatore dovrà controllare l’etichetta di legge dove sarà riportata la dicitura “uova di storione” e dovrà affidarsi ad un rivenditore di fiducia “di livello”, affinché venga garantita la provenienza e consigliata la qualità più idonea all’esigenza dell’acquirente.

Lo storione è considerato un fossile vivente, è un pesce preistorico presente sulla terra da ben 250 milioni di anni, che ha mantenuto nei secoli un aspetto sicuramente molto simile a quello che doveva aver avuto in origine.

Conosciuto per le sue prelibati carni ma soprattutto per le sue preziosissime uova, negli anni 80 e 90 ha subito una pesca intensiva che ha portato rapidamente ad un drastica diminuzione della sua popolazione, divenendo tra gli animali a più alto rischio estinzione.

La comunità internazionale ha così accolto l’appello dei biologi e dal 1997 lo storione è divenuto una specie protetta, tutelata a livello mondiale dal CITES (Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione), prima concedendo quote di pesca suddivise per specie e Paese e poi, dal 2009, proibendo qualsiasi tipo di pesca di storione selvatico.

Fino ad allora le uniche uova di storione presenti sul mercato erano quelle di storione selvaggio del Mar Caspio, ma per salvaguardare la specie e nel contempo continuare a soddisfare gli innumerevoli amanti del caviale , sono fioriti in tutto il mondo gli allevamenti.

Per garantirne la salvaguardia, il Cites ha creato inoltre un elenco internazionale delle ditte autorizzate a produrre e confezionare caviale, imponendo a tali aziende diversi obblighi a tutela del consumatore, uno tra tutti il sistema di marcatura dei contenitori primari e secondari con un’etichetta non riutilizzabile che consenta una completa tracciabilità del prodotto, dalla nascita dell’avanotto fino alla vendita delle uova.

Tale etichetta sul retro della confezione dovrà obbligatoriamente riportare il codice Cites recante le informazioni sulla specie di storione, l’origine, se pescato o allevato, il Paese di provenienza, l’anno di produzione ed il lotto o certificato Cites nel caso di caviale importato.

Nonostante ciò il bracconaggio non è sparito del tutto ed il commercio illegale continua a minacciare la sopravvivenza di queste specie in via di estinzione.

Accade così che con leggerezza il caviale selvaggio venga offerto sottobanco o sul mercato nero. Il consumatore sprovveduto, invogliato all’acquisto spesso da un prezzo conveniente, aprendo la confezione potrà però ritrovarsi davanti ad una brutta sorpresa, caviale di bassa qualità, particolarmente salato a causa dello stato di conservazione non ottimale o ancor peggio, uova di lompo o piccole praline di pasta di patate colorate.

Bisogna far attenzione anche agli acquisti in vacanza, i cosiddetti souvenir di caviale, che spesso porta a casa chi si reca in Russia o nei Peasi dell’Est. Oltre al fatto che sarà necessario mantenere la “catena del freddo” durante tutto il viaggio, i più non sanno che la quantità massima d’importazione consentita è 125g di caviale a persona. Nel caso in cui si fosse intenzionati ad importare una quantità superiore sarà necessario far richiesta del Permesso Cites d’importazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il nostro consiglio quindi è quello affidarsi sempre a rivenditori di fiducia che possano dare garanzia circa la provenienza del prodotto e che vi diano un feedback sull’azienda e sul contesto naturale dove lo storione è stato allevato.

Sia per negozianti che per i consumatori è importante essere ben informati ed essere sicuri di avere un prodotto certificato, sono infatti previste multe salatissime per chi detiene e commercializza uova di storione senza l’etichettatura prevista dalla Convenzione Cites e se andrete in vacanza pensateci 2 volte prima di portarvi a casa il goloso souvenir, potrebbe costarvi molto caro! Per chi commercia, acquista, vende, detiene, importa, esporta o riesporta uova di storione senza adeguata documentazione, è previsto l’arresto da 6 mesi a 1 anno o ad un’ammenda da € 20.000 a € 200.000. (Art. 2 L. 150/92)