Il CAVIALE ed i benefici nutrizionali per gli sportivi secondo lo studio di CaviarEat

Il cibo e la nutrizione svolgono un ruolo molto importante nell’esercizio fisico, in particolare l’esercizio di bodybuilding. Il bodybuilding è anche uno sport scientifico e tutti gli sforzi non portano alla pratica, ma la nutrizione è anche responsabile di una grande percentuale del lavoro.

Il caviale è uno dei migliori alimenti per la costruzione muscolare, potrebbe non essere il primo cibo nella mente di un atleta, ma se la costruzione muscolare deve essere fatta, può essere la migliore fonte di proteine necessarie.

Caviale ricco di minerali

Il caviale è uno dei nutrienti di questo alimento in bassi volumi di nutrienti molto alti perché la crescita e lo sviluppo nei primi giorni di vita è molto cibo che ha la più alta densità di energia e sostanze nutritive. È importante crescere correttamente e stare al sicuro dai pericoli naturali in modo che tutti i nutrienti siano nelle uova di storione. Ecco perché queste uova sono ricche di sostanze nutritive. Le uova di storione sono ricche di tutti i nutrienti.

In una tazza di caviale equivalente a 115 grammi di esso, 145 UI di vitamina A, 0,3 mg di vitamina E, 8 mcg di folato, 37 UI di vitamina D, 0,6 mg di vitamina B5 (acido pantotenico), 6,78 mg di colina, 2,3 mcg di vitamina B12, 44 mg di calcio, 1,9 mg di ferro, 48 mg di magnesio, 57 mg di fosforo, 29 mg di potassio, 0,2 C’è un milligrammo di zinco e 10,5 mcg di selenio.

Rischi dell’uso di compresse di omega-3

I benefici dell’olio omega-3 non possono essere trascurati, ma secondo recenti ricercatori scienziati, le compresse di olio di pesce conosciute come omega-3 possono avere molti danni al corpo ed è meglio evitare il loro consumo.Molti esperti e medici parlano dei benefici dell’uso di olio di pesce e omega-3 per il corpo umano e non c’è praticamente alcun dubbio su questo, ma ricevendo questa sostanza attraverso compresse Quelli esistenti possono essere dannosi per il corpo. Gli scienziati hanno scoperto che gli acidi grassi in queste pillole sono la causa principale di evidenti effetti collaterali come sanguinamento nasale e diarrea. Gli scienziati hanno trovato segni di aumento della salute negli occhi, nel cervello e nel cuore dopo aver esaminato gli omega-3 naturali presenti nell’acquatica marina. E le persone che assumevano pillole di omega-3 non avevano praticamente nessuno di questi sintomi.

Consumo di caviale al posto delle compresse omega-3

Il caviale contiene nutrienti sani come grassi polinsaturi e acidi grassi omega-3, che contribuiscono al flusso di costruzione muscolare nel corpo dall’integrità delle fibre muscolari, così come gli omega-3 naturali presenti nel caviale per ridurre l’infiammazione e sostenere la salute delle articolazioni, entrambi importanti per l’efficienza atletica.

Caviale, ricco di ferro

Il caviale è ricco di ferro, ricevere sostanze nutritive ad alto contenuto di ferro è essenziale per gli atleti. Se sei fisicamente attivo regolarmente e sudi molto, il tuo corpo ha bisogno di molto ferro. Cerca di fornire questo minerale molto importante attraverso il consumo di caviale.

Caviale, fonte di vitamina D

Il caviale è anche un’ottima fonte di vitamina D, con 28 grammi di cui ha 33 UI di vitamina D. È considerato una grande e veloce fonte di questa vitamina. È molto importante nella costruzione di muscles.It provoca migliori prestazioni muscoloscheletriche e ha una relazione diretta tra carenza di vitamina D e lesioni sportive.L’olio nel caviale può migliorare il volume puro del muscolo.Qualsiasi atleta che è carente di vitamina D, se la quantità di questa importante vitamina al livello desiderato, dovrà sicuramente affrontare miglioramenti significativi nelle sue prestazioni, agilità e salute generale.

Caviale, ricco di potassio

Il caviale è una delle principali fonti di potassio in natura. Il consumo di questo minerale riduce il nervosismo e di conseguenza aumenta la vitalità e la mobilità nell’individuo. L’attenzione al consumo di potassio tra gli atleti è molto importante.La carenza di potassio colpisce prima muscoli e nervi.La mancanza di potassio riduce i livelli di glicogeno immagazzinati. Ciò può ridurre la mobilità dell’atleta riducendo rapidamente l’energia e causando grave debolezza muscolare e affaticamento.

