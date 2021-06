il-cdc-mente-sui-dati-per-spingere-gli-adolescenti-alla-vaccinazione.

Scritto da Daniel Horowitz tramite TheBlaze.com, Tradotto da Davide Donateo

Si scopre che insieme al suo Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR), il CDC ha pubblicato uno “studio” che pretende di mostrare un aumento dei ricoveri tra i 12 ei 17 anni, con un terzo di loro in terapia intensiva e il 5% posizionato su ventilatori.

Naturalmente, ha attirato la mia attenzione perché sappiamo tutti che i ricoveri in tutte le fasce d’età sono crollati ai minimi storici in tutto il paese nelle ultime settimane.

“Il direttore del CDC segnala un picco di ricoveri per adolescenti, esorta i genitori a vaccinare i bambini sopra i 12 anni”, come recita il titolo di venerdì al The Hill, riferendosi al nuovo studio del CDC sui ricoveri.

Per giustificare la vaccinazione forzata dei bambini, i poteri forti dovrebbero in qualche modo ribaltare 15 mesi di osservazioni secondo cui il COVID è una minaccia per i bambini meno dell’influenza e che i bambini non vaccinati sono meno a rischio degli adulti vaccinati (100 volte meno a rischio rispetto agli anziani), anche se dovremo dare per buoni i dati di efficacia di Pfizer.

Il direttore del CDC Rochelle Walensky si lancia.

“Sono profondamente preoccupato per il numero di adolescenti ricoverati e rattristato nel vedere il numero di adolescenti che hanno richiesto cure in unità di terapia intensiva o ventilazione meccanica”, ha affermato Walensky in una nota.

Certo, la soluzione è la grande terapia genica sperimentale.

” Fino a quando non saranno completamente vaccinati, gli adolescenti dovrebbero continuare a indossare maschere e prendere precauzioni quando sono intorno ad altri [sic] che non sono vaccinati per proteggere se stessi, la loro famiglia, gli amici e la comunità”, ha affermato Walensky.

La CNN ha diligentemente fatto eco ai dati falsi e alla premessa che genera senza indagare su di essi.

New CDC report shows a recent increase in Covid-19 hospitalizations among people ages 12 to 17, reinforcing the importance of vaccinating kids https://t.co/EX1uV2OFgX

Ma c’è un problema. I dati del CDC mostrano che i ricoveri in tutti i gruppi sono crollati nelle ultime sei settimane.

La maggior parte di questo mini aumento (dopo la maggiore diffusione invernale) è stata dovuta alla diffusione finale primaverile nel nord-est e nel Midwest superiore. Sulla base dei titoli del CDC, si potrebbe pensare che i ricoveri infantili si stiano diffondendo ora e che stiano aumentando rispetto ad altri gruppi di età. In realtà, sono crollati e sono aumentati solo leggermente da una linea di base vicina allo zero all’inizio di quest’anno insieme ad altri gruppi.

Semmai, il tasso di ospedalizzazione “picco” del 24 aprile tra gli adolescenti è stato inferiore al picco durante l’inverno, eppure nessuno ha mai sentito che ci fosse una situazione emergente con i ricoveri per adolescenti COVID durante i mesi peggiori dell’inverno.

Questa è la stessa cosa che hanno fatto il CDC e altri quando hanno scelto punti di inizio e fine arbitrari l’anno scorso, mostrando un calo dei casi dopo l’istituzione degli obblighi per le maschere, ignorando il massiccio aumento successivo durante l’inverno in questi stessi luoghi.

3/ Coincidentally, April 24th was also when hospitalizations peaked and declined for these age groups – why did the CDC end their study right at this point, I wonder? pic.twitter.com/OaFMxYXTfm

Quindi, non c’è modo di attribuire a quell’aumento superficiale un punto iniziale e finale arbitrario alla mancanza di vaccinazione. È semplicemente un riflesso di un periodo in cui i casi aumentano leggermente in una minoranza del paese (mentre precipitavano nel sud e nell’ovest). Qualunque sia la piccola linea di base di ricoveri tra i bambini è aumentata in modo proporzionale all’aumento di base durante qualsiasi altro periodo di diffusione. Certo, oggi i ricoveri sono più bassi che mai. Non ci sono prove che i tassi di vaccinazione abbiano avuto un ruolo in questa tendenza.

Infine, numerosi studi, inclusi i dati del CDC , mostrano che c’è un tasso molto più alto di ricoveri falsi per COVID tra i bambini rispetto agli adulti, ovvero quando non ci sono prove che siano stati ricoverati in ospedale a causa di COVID. Secondo questo stesso rapporto di venerdì, il 46% di quei presunti ricoveri per adolescenti non era “chiaramente correlato al COVID-19”.