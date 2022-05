Il Chirurgo Piero Celoria e Psichiatra Lodovico Berra: la morte oltre la scienza

«Il problema della morte deve essere affrontato in un modo che non può essere solo scientifico o intellettuale.

Esso richiede un impegno emotivo e spirituale. Richiede un esercizio, costante e prolungato, senza esitazioni o timori» (La regola della vita, Lodovico Berra) Lodovico Berra, psichiatra e psicoterapeuta ad orientamento esistenziale, fondatore e anima della Scuola Superiore di Counseling Filosofico (ISFiPP) di Torino ha presentato, alla Biblioteca civica Villa Amoretti, il 19 febbraio 2022, il suo ultimo libro “La regola della vita. Il morire e l’angoscia di morte” (ISFiPP, 2021) che enuncia, nel sottotitolo, quella che secondo il pensiero dell’Autore è ‘la regola’ – significativamente al singolare e non al plurale – della vita. Regola per antonomasia, che avvicina il lettore ad una dimensione nota, la morte, che la modernità – e non solo – tende a negare. Ha condotto l’incontro Piero Celoria, chirurgo e filosofo pratico.