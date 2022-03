il-clima-che-spaventa.-onu:-“quasi-pronto-un-sistema-di-allerta-rapido-mondiale”

Tutta la popolazione mondiale sarà sostenuta da un sistema globale di allerta precoce contro alluvioni, tsunami, siccità e ondate di calore, entro i prossimi 5 anni. Il meccanismo punta ad agire soprattutto laddove le persone sono più esposte agli eventi climatici estremi, stimate oggi in 2,5 miliardi. Il progetto annunciato dall’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm), organismo dell’Onu, dovrebbe valere circa 1,5 miliardi di dollari ma sembra sempre più necessario a fronte della polarizzazione dei climi. I dettagli sono attesi per novembre, alla COP27 che si terrà in Egitto. “Lo sconvolgimento climatico causato dall’uomo sta danneggiando ogni angolo del pianeta. Il più recente rapporto dell’IPCC descrive drammi già in atto”, ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. “Dobbiamo investire in adattamento e resilienza. Questo include le informazioni che ci permettono di anticipare tempeste, ondate di calore, inondazioni e siccità”.

Photo by Chris Gallagher on Unsplash

Rispetto al 1970, gli eventi climatici estremi oggi sono 5 volte più numerosi, anche in Italia. Secondo l’ultimo rapporto CittàClima di Legambiente, tra il 2020 e il 2021 questi fenomeni sono aumentati del 17%, mentre i Comuni italiani colpiti sono cresciuti del 20%. Nel mondo, negli ultimi 50 anni si è verificato almeno un disastro climatico al giorno e sono proprio i sistemi di early warning che permettono di salvare il maggior numero di vite umane, laddove siano presenti. E mancano naturalmente nei paesi più poveri: ben il 60% degli africani non ne gode, così come la maggior parte degli abitanti dei micro stati insulari e dei paesi meno sviluppati. Ma come funzionano i sistemi di allerta precoce? Un monitoraggio in tempo reale delle condizioni meteo e climatiche permette di prevedere i fenomeni in arrivo, valutarne l’intensità e lo sviluppo nel tempo, e quindi ipotizzare quale impatto possono avere su un territorio specifico. Oltre alla parte “predittiva”, questi sistemi integrano dei piani di risposta in emergenza per i governi e le comunità locali. Si tratta di una sezione dinamica, che viene aggiornata in base alle esperienze raccolte in altre parti del mondo in situazioni simili.

L’articolo Il clima che spaventa. Onu: “Quasi pronto un sistema di allerta rapido mondiale” proviene da The Map Report.