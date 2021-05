Il co-fondatore di ByteDance si è dimesso dal ruolo di amministratore delegato

Il ceo e co-fondatore della società di TikTok Zhang Yiming ha rassegnato le sue dimissioni, cedendo il posto al suo partner Liang Rubo. Ma continuerà a lavorare per ByteDance

Zhang Yiming (sx) e Liang Rubo (dx) fondatori di Bytedance (immagine: ByteDance)

L’amministratore delegato di ByteDance e cofondatore di TikTok, Zhang Yiming, ha deciso di dimettersi dopo aver portato la sua piattaforma al successo e a una popolarità globalmente riconosciuti. Il suo lavoro in ByteDance, però non terminerà qui. Yiming, che ha co-fondato la società nel 2012, passerà a un’altra posizione all’interno del gruppo lasciando lo scettro da amministratore delegato nelle mani del suo collega e co-fondatore Liang Rubo, che attualmente gestisce il reparto delle risorse umane.

Sotto la guida di Yiming ByteDance ha lanciato TikTok, che ha rapidamente raggiunto un successo globale contando ora circa 700milioni di utenti attivi mensilmente. Questa enorme popolarità ha messo la piattaforma e la società sotto i riflettori, attirando anche l’attenzione di buona parte dei governi del mondo.

Attorno a TikTok, durante l’amministrazione Trump, si è svolta una diatriba al limite della spy story, con gli Stati Uniti che accusavano la Cina di spiare gli utenti statunitensi attraverso l’applicazione. In tutto questo, la piattaforma si è trovata in un fuoco incrociato tra Cina e Stati Uniti, e ha ribadito a più riprese che i dati dei suoi utenti erano al sicuro e fuori dalla portata del governo di Pechino. Come se non bastasse, l’amministrazione Trump aveva intavolato una serie di trattative per obbligare TikTok a vendere la sua attività negli States a una società “molto americana”. Il tutto, ovviamente, si è risolto in tanto rumore ma un nulla di fatto.

Tutta questa attenzione ha fatto si che TikTok, però, aumentasse le misure di sicurezza per proteggere la privacy dei suoi utenti. Il mese scorso, inoltre, TikTok è diventata una delle 13 piattaforme invitate dalle autorità di regolamentazione cinesi ad aderire a normative più severe nelle loro divisioni finanziarie, come parte di una più ampia spinta per tenere a freno le società tecnologiche.

Zhang Yiming si è accomiatato dal suo ruolo con una lunga lettera interna a ByteDance, resa poi pubblica dalla società, in cui ha scritto: “Penso che qualcun altro possa guidare meglio il progresso in aree come una migliore gestione quotidiana delle nostre attività. La verità è che mi mancano alcune delle capacità che renderebbero un allenatore ideale. Sono più interessato ad analizzare i principi organizzativi e di mercato e sfruttare queste teorie per ridurre ulteriormente il lavoro di gestione, piuttosto che gestire effettivamente le persone. Allo stesso modo, non sono molto socievole, preferisco attività solitarie come essere online, leggere, ascoltare musica e fantasticare su ciò che potrebbe essere possibile”. Ora il testimone passa nelle mani del suo socio, e con esso il futuro dell’azienda.