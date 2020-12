il-collegio,-giulia-matera-prima-e-dopo:-la-trasformazione-della-studentessa-campana

Giulia Matera, prima e dopo: scopriamo la trasformazione della protagonista indiscussa del docu-reality Il Collegio.

Il docu-reality Il Collegio quest’anno punta a fare rivivere l’esperienza scolastica del 1992. Tra gli allievi che si sono maggiormente distinti in questa edizione c’è sicuramente la ragazza salernitana Giulia Matera. La studentessa campana ha mostrato immediatamente un carattere forte ed è stata riconosciuta dai coetanei come la perfetta rappresentante delle istanze della classe. Non è un caso se è stata eletta rappresentante di classe insieme ad Andreini. Quest’ultimo, però, è stato cacciato dal programma per via di un comportamento non lecito ed ora l’affianca in questo ruolo da Francati.

La giovanissima Giulia ha catturato immediatamente le simpatie e la stima del pubblico a casa per via della sua determinazione e per la capacità di spronare il gruppo a dare il meglio nei momenti di maggiore pressione. Le spettatrici ne apprezzano anche il look acqua e sapone, specialmente il taglio di capelli che ha sfoggiato per tutto il programma.

Giulia Matera: osserviamo la sua trasformazione

Sebbene il taglio di capelli sia uno degli elementi distintivi della studentessa de Il Collegio, basta dare uno sguardo al suo profilo Instagram per rendersi conto che poco prima dell’inizio del programma aveva una pettinatura differente. Giulia infatti portava fieramente una chioma fluente e mossa, alla quale ha dovuto in parte rinunciare per via delle regole del programma Rai.

Molto attenta all’abbigliamento e alle mode come tutte le ragazze della sua età (la studentessa campana ha solamente 15 anni), nei post Instagram la giovane fa sfoggio di stile ed eleganza, elementi che all’interno del programma non è possibile apprezzare. Di lei si conosce molto poco, se non che frequenta il liceo Torquato Tasso di Salerno e che ha una sorella più piccola. In queste settimane ha compiuto un percorso eccellente e si potrà dire certamente soddisfatta dell’esperienza vissuta nel Collegio ora che il programma è giunto alle sue battute finali.

