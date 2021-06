Il Collegio, il docu-reality torna su Rai 2: la novità della prossima edizione

Il programma più severo della tv torna per la sesta volta. Vediamo, allora, alcune interessanti anticipazioni.

Paolo Bosisio, preside de “Il Collegio” (foto dal Web)

Il Collegio è un docu-reality di Rai2 che, nel corso degli anni, ha ottenuto un buon consenso da parte del pubblico. Tanto è vero che, visti gli ottimi risultati, le edizioni sono state già cinque. Sono intervenuti, in qualità di voce narrante, anche alcuni personaggi famosi come Giancarlo Magalli e Simona Ventura.

Come si evince dal titolo, inoltre, all’interno della struttura in cui operano venti ragazzi, le regole sono alquante rigide, a cominciare dagli abiti sobri che devono indossare fino alla ferrea disciplina che sono costretti a rispettare. Per non parlare delle temibili punizioni a cui la classe potrebbe incorrere in caso di una qualsiasi infrazione.

Comunque sia, per loro, nativi digitali, dovrebbe anche essere piuttosto difficile sopportare l’idea non utilizzare nessuno strumento tecnologico fino al termine del percorso. Queste situazioni di fatica e tensione, di certo, hanno appassionato gli spettatori che si sono immedesimati nei collegiali.

Proprio per questo successo, molti appassionati del programma si stanno continuamente chiedendo se mai ci sarà anche una sesta edizione dell’originale trasmissione. La risposta, a questo punto, potrebbe essere arrivata davvero. Vediamo, allora, di seguito, che cosa dicono le ultime novità in merito.

Gli ultimi aggiornamenti riguardo al programma

Secondo fonti piuttosto accreditate pare che tornerà per la prossima sesta edizione. E non solo: è stato anche ipotizzato il periodo più papabile in cui la trasmissione verrà messa in onda.

Uno scatto delle Collegiali durante una scena del docu-reality (Instagram)

Al momento, infatti, si pensa che prenderà il via a partire dall’autunno, e per la precisione, tra novembre e dicembre 2021. I fans, quindi, possono rallegrarsi, poiché la notizia sembrerebbe confermata. Interessante, però, anche conoscere alcuni dettagli in più che riguardano la nuova stagione.

Secondo quanto riportato, infatti, pare che l’ambientazione che è stata pensata per questa volta siano i favolosi anni Settanta, simbolo di libertà, trasgressione, ma anche di crescita economica per il nostro bel Paese. Tuttavia, per quanto riguarda il cast, ancora non ci sono previsioni attendibili.

In effetti, le uniche presenze piuttosto certe paiono essere solamente Maggi e Petolicchio, i due professori di sempre. Per il resto, è ancora difficile fare un pronostico verosimile per gli altri insegnanti e per gli alunni. Ma, se ve lo stavate chiedendo, sì, tornerà l’austero preside Paolo Bosisio, e Magalli si occuperà ancora della voce fuori campo.