Il Colosseo di Fortnite sarà presto inondato d’acqua, secondo i rumor

Ancora una volta il Colosseo Colossale della Stagione 5 di Fortnite (Punto Zero) torna ad essere al centro dei leak e dei rumor dei più caldi. Secondo le indagini dei data-miner, cioè gli utenti che studiano i codici del gioco per scoprire le future novità, l’iconica arena di Fortnite sarò investita da uno dei cambiamenti più spettacolari nella storia del battle royale di Epic Games. Ma andiamo con ordine: la nuova stagione di Fortnite ha introdotto un gran numero di nuovi punti d’interesse, la maggior parte legati ai diversi personaggi contenuti nel Pass Battaglia di Punto Zero. Tra questi vi è pure un gladiatore romano, che risiede proprio nel Colosseo Colossale. Prendendo ispirazione dalle reali arene del passato, quella di Fortnite cambierà regolarmente la struttura del campo di battaglia, con lo scopo di ravvivare il combattimento per giocatrici e giocatori più esigenti. Tra queste variazioni si segnala l’intrusione di giganteschi animali di legno, carri sparsi, coperture, ecc.

Ma non è tutto. Nelle scorse settimane, un data-miner di Fortnite di nome Mang0e ha pubblicato le proprie scoperte su Twitter legate al prossimo rinnovamento del Colosseo. Secondo Mang0e, l’arena sarà inondata d’acqua, e conterrà due grandi navi galleggianti. Soffermandosi sulle immagini pubblicate dal data-miner, non sembra esserci spazio di manovra sufficiente per governare le navi, data la presenza di diversi ponti di legno, anch’essi galleggianti. Per quanto spettacolare e sorprendente, l’allagamento delle arene era una pratica diffusa in passato, ed era nota come naumachia, termine di origine greca usato anche dagli antichi romani per intendere il «combattimento navale».

Questo rumor legato al Colosseo Colossale ha ricevuto un ottimo feedback da parte della community. Negli anni precedenti Epic Games ha abituato i suoi utenti a costanti sorprese e modifiche della mappa, aspetto che manca nell’attuale Stagione 5. Considerata la progressiva perdita di interesse nei confronti del Colosseo, supportarlo con sfide entusiasmanti può essere un incentivo per renderlo nuovamente una delle sezioni più coinvolgenti della mappa. Nonostante la notizia sia interessante per molti utenti, è bene ricordare che si tratta di un rumor, per cui è meglio attendere la conferma ufficiale da parte del team di sviluppo, prima di parlare effettivamente di rinascita del Colosseo di Fortnite.