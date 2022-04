il-colosso-mcdonald’s-sbarca-a-fasano

Sarà riqualificata l’intera area dell’ex siderurgica Liuzzi, con la realizzazione di locali commerciali e uffici comunali

FASANO – Sono ormai cominciati i lavori per la riqualificazione del vecchio insediamento industriale della Metallurgica Liuzzi, ormai dismesso, come già annunciato in una delibera del 30 luglio 2021 del comune di Fasano che recitava come “l’attuale patrimonio edilizio si compone di alcuni edifici ormai in disuso, in particolare sono presenti cinque capannoni industriali ad un piano collegati tra di loro con alcune tettoie, oltre ad un edificio a due livelli destinato ad uffici e abitazione. Il lotto si estende per una superficie di circa mq 24.000 quasi completamente occupati da edifici e piazzali dell’azienda, gli edifici presenti risultano in cattivo stato di conservazione con alcuni di essi senza i pannelli metallici di copertura e comunque notevolmente degradati dal tempo. Il complesso si estende per una superficie complessiva coperta di circa ma 8.651,84 e un volume totale di mc 62.577,59 con accesso su via Roma e risulta completamente recintato.”

Dei corpi di fabbrica riqualificati, quattro saranno destinati ad uso commerciale e uno per ospitare i nuovi uffici comunali tecnici (per non meno di 1000 metri quadri), che saranno costruiti seguendo tutte le nuove norme ecologiche. Da anni si attendeva infatti la delocalizzazione degli stessi dal centro di Fasano, ma le novità non finiscono qui. Si attende infatti l’arrivo del colosso americano McDonald’s, che sbarcherà nello stesso complesso (probabilmente entro fine giugno, ma il condizionale è d’obbligo), oltre alla presenza di un nuovo supermercato nella stessa area, e naturalmente nuovi parcheggi. Nel complesso, i lavori dovrebbero terminare per fine 2022.

L’intervento si completa infine, come si legge nella delibera dello scorso anno, “con la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie alla funzionalità dell’intero complesso e di completamento di via Roma; in particolare esse riguardano la realizzazione di una viabilità di penetrazione che da via Roma raggiunge la viabilità di piano prevista sul retro e dalla quale di accede a tutti gli edifici in progetto, la stessa sarà dotata di marciapiedi laterali, impianti di illuminazione e di acqua e fogna pubblica oltre alla superficie asfaltata completa di segnaletica orizzontale e verticale. Oltre alla viabilità sarà realizzato anche il completamento del tratto di via Roma interessato con la realizzazione dei marciapiedi. Inoltre saranno realizzate le aree a parcheggio e a verde complete di illuminazione, raccolta e trattamento delle acque di pioggia, recinzioni e pavimentazioni”.

