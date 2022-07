il-concorso-fotografico-di-aics-per-avvicinare-i-ragazzi-al-mondo-animale

AICS Ambiente lancia il concorso fotografico “A caccia di animali vivi”: fino al 31 agosto i ragazzi di età inferiore ai 16 anni potranno immortalare ogni essere vivente del mondo animale, dalla formica in su, incontrati su territorio urbano o extraurbano. Condizione imprescindibile di ogni scatto: gli animali immortalati devono trovarsi rigorosamente in libertà, niente guinzagli e gabbie.

I genitori dei bambini partecipanti dovranno postare le foto sulla pagina Facebook dell’evento (dove è possibile trovare tutti i dettagli sull’iniziativa) e inviarle mail a responsabileambiente@aics.it oppure via whatsapp a un numero dedicato.

L’obiettivo del concorso, che fa parte dell’iniziativa Lifethlon di AICS dedicata all’empowerment delle nuove generazioni, è quello di avvicinare i più giovani al mondo animale. I ragazzi potranno partecipare sia da soli che in squadra e le foto verranno valutate dalla giuria AICS, che terrà conto dei like ottenuti dai singoli scatti, della location, dell’età del fotografo, del numero dei componenti dell’eventuale squadra di “cacciatori”.

Tolfa e Allumiere sono i primi Comuni ad aderire all’iniziativa Lifethlon, come racconta Andrea Nesi, responsabile ambiente di AICS: “Noi le attività come Lifethlon le chiamiamo empowergames e si ispirano ad un noto principio secondo il quale attraverso il gioco e il divertimento si possono affrontare anche argomenti noiosi, ottenendo dei risultati concreti”.

Uno degli obiettivi del concorso è far capire ai giovani che anche in un contesto urbano è possibile entrare quotidianamente in contatto con gli animali. Anche in una semplice piazza asfaltata con un solo albero, per esempio, si possono incontrare degli insetti, ai quali i probabilmente non viene mai prestata molta attenzione. “Il fine ultimo è quello di spiegare sempre in modo divertente e pratico quale sia il ruolo di ogni essere vivente, anche quello che appare più insignificante o addirittura fastidioso. Per spiegarlo utilizzeremo le prime 20 foto premiate dalla giuria con le quali realizzeremo un libro (digitale beninteso!) che si arricchirà di concorso in concorso con nuove foto e specie in modo da rendere protagonisti i più piccoli nell’intero percorso”, conclude Nesi.

