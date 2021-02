il conduttore lavora per La7 “Massimo Giletti licenziamento in in tronco?”: caos in Arena

Massimo Giletti è uno dei conduttori più noti della televisione italiana. Il giornalista torinese ha esordito negli anni ’80, arrivando poi a condurre programmi sulle principali reti televisive italiane. Oggi il conduttore lavora per La7, rete su cui conduce il suo talk Non è l’Arena. Nel corso della sua carriera Giletti è finito più volte al centro di numerose polemiche, tanto da dimettersi per protesta dall’Ordine dei Giornalisti nel 2008. Tuttavia la sua popolarità è cresciuta molto negli ultimi anni, trasformandolo in uno dei volti di punta della rete.

Di recente il conduttore torinese è finito al centro dell’ennesima polemica dopo aver ospitato nella sua trasmissione Mariano Amici, un medico negazionista del Covid. Non è la prima volta che i talk si occupano della pandemia, anzi è diventato uno degli argomenti principali. Tuttavia c’è chi non è contento di come gestiscono le trasmissioni conduttori come Giletti o Corrado Formigli. Nelle ultime ore infatti è arrivata una richiesta dal sapore ufficiale che ha scatenato il caos in casa La7.

Il modo di affrontare le tematiche legate alla pandemia di coronavirus scelto da Massimo Giletti ha sollevato numerose perplessità. Per questo motivo spesso il conduttore è finito al centro degli attacchi del pubblico e non solo. Poche ore fa è arrivata tramite alcune storie su Instagram una richiesta che aveva il sapore dell’ufficialità. Il cantante milanese Adriano Celentano infatti ha lanciato un duro attacco contro il conduttore di Non è l’Arena e contro il collega Corrado Formigli.

Celentano infatti ha fatto un lungo discorso criticando alcune scelte di redazione dei due conduttori, che secondo il cantante non darebbero il giusto risalto al contraddittorio. Il tema centrale di questa polemica non poteva che essere il vaccino contro il coronavirus, che da circa due mesi divide l’opinione pubblica. Il cantante ha chiesto ai due conduttori di dare più spazio a chi porta opinioni diverse, senza zittirli immediatamente. Ha poi chiuso con una frase lapidaria: “Se fossi Cairo vi licenzierei in tronco!”. Affermazioni forti, che probabilmente scateneranno un terremoto ai piani alti della dirigenza della rete: come reagiranno i due conduttori?